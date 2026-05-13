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PEUGEOT jetzt offizieller Partner des Deutschen Filmpreises

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Rüsselsheim am Main (ots)

PEUGEOT freut sich, seine mehrjährige Partnerschaft mit der Deutschen Filmakademie bekannt geben zu dürfen. Als "Offizieller Partner der Verleihung des Deutschen Filmpreises" wird PEUGEOT bereits bei der diesjährigen Verleihung am 29. Mai 2026 im Palais am Funkturm in Berlin den Shuttle-Service zur Verfügung stellen und die Veranstaltung mit einem starken Markenauftritt begleiten.

PEUGEOT stellt für den Abend der Preisverleihung eine Flotte von vollelektrischen Fahrzeugen, darunter den neuen PEUGEOT 408 (Energieverbrauch: 14,7 - 15 kWh Strom/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), den PEUGEOT 3008 und den PEUGEOT 5008, inklusive Fahrerservice zur Verfügung. Die Fahrzeuge bringen nominierte Filmschaffende, Gäste und Partner komfortabel und lokal emissionsfrei zum Veranstaltungsort und wieder zurück.

Zudem engagiert sich PEUGEOT als Sponsor des sogenannten "Green Rooms" - einem zentralen Rückzugsort für Nominierte, Preisträger sowie weitere ausgewählte Gäste - und trägt damit zur exklusiven Atmosphäre der Veranstaltung bei.

PEUGEOT knüpft mit der Kooperation an eine langjährige Verbindung und Unterstützung der Filmbranche an. So ist PEUGEOT unter anderem bei den Filmfestspielen von Cannes sowie der César-Verleihung vertreten und baut sein Engagement mit Kooperationen wie mit der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) weiter aus. Gleichzeitig stärkt PEUGEOT die enge Verbindung zur Kreativszene auch auf nationaler Ebene: Mehrere erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter Wotan Wilke Möhring, Sebastian Bezzel oder Claudia Michelsen, setzen als Markenbotschafter gemeinsam mit PEUGEOT auch in diesem Jahr wieder im Zuge der PEUGEOT Ocean Trophy ein Zeichen für Umweltschutz und nachhaltiges Reisen. Zusätzlich richtet PEUGEOT seit vielen Jahren die "Casting Night" zu Ehren des BVC Bundesverband Casting e.V. aus, eine wichtige Plattform für aufstrebende Talente und neue Gesichter der Filmbranche.

Vincent Ricoux, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der Deutsche Filmpreis ist ein kulturelles Highlight und eine Bühne für Kreativität, Innovation und gesellschaftliche Relevanz - Werte, die auch PEUGEOT auszeichnen. Wir freuen uns, diese besondere Veranstaltung in den kommenden Jahren als offizieller Partner zu begleiten."

Claudia Loewe, Produzentin des Deutschen Filmpreises: "Die Partnerschaft mit PEUGEOT bedeutet für uns weit mehr als eine klassische Zusammenarbeit. Wir bündeln unsere Kräfte, um kreative Exzellenz sichtbar zu machen und gleichzeitig Impulse für nachhaltiges Handeln zu setzen. Das macht deutlich, wie kraftvoll eine Kooperation sein kann, wenn sie von gemeinsamen Werten getragen wird."

Mit der Partnerschaft setzt PEUGEOT ein starkes Zeichen für die Verbindung von nachhaltiger Mobilität und kulturellem Engagement - und trägt aktiv zur Förderung der deutschen Filmindustrie bei.

Die Lolas werden am 29. Mai in 19 Kategorien im Berliner Palais am Funkturm verliehen. Die von Christian Friedel moderierte Show wird am selben Abend in der ARD übertragen - um 19:00 Uhr als Livestream in der ARD-Mediathek sowie um 22:20 Uhr im Ersten.

Der Deutsche Filmpreis ist eine Veranstaltung der Deutschen Filmakademie in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), produziert von der Deutschen Filmakademie Produktion GmbH. In diesem Jahr ist die ARD Degeto Film für die Ausstrahlung im Ersten und in der ARD-Mediathek redaktionell verantwortlich.

Über den Deutschen Filmpreis

Der Deutscher Filmpreis, auch bekannt als "Lola", ist die renommierteste und wichtigste Auszeichnung für den deutschen Film. Seit seiner erstmaligen Verleihung im Jahr 1951 würdigt der Preis jährlich herausragende Leistungen kreativer Gewerke der Filmproduktion - wie Regie, Drehbuch, Kamera, Schauspiel (beides seit 1954) oder Filmmusik (seit 2005). Verliehen wird der Deutsche Filmpreis von der Deutsche Filmakademie e.V., deren Mitglieder - Filmschaffende aus verschiedenen künstlerischen Sparten - seit 2005 die Preisträgerinnen und Preisträger wählen. Die Auszeichnung wird im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin vergeben und gilt als bedeutendstes Branchenevent des deutschen Films. Symbol des Preises ist die "Lola"-Statuette, die in verschiedenen Kategorien verliehen wird und als eines der bekanntesten Markenzeichen des deutschen Kinos gilt.

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

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