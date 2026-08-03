KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Rheinbahn

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank stellt der Rheinbahn AG ein Darlehen in Höhe von insgesamt 100 Mio. EUR zur Verfügung. Mit den Mitteln finanziert die Rheinbahn vielfältige Investitionen in die Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Düsseldorf.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf gehört zu den wachsenden Großstädten in Deutschland mit hoher Pendlerdichte und starkem Wirtschaftsverkehr. Ein leistungsfähiger ÖPNV ist dort ein wesentlicher Hebel, um den motorisierten Individualverkehr zu verringern und die lokalen Emissionen, insbesondere CO2, Stickoxide und Feinstaub, zu reduzieren.

"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden Rheinbahn unterstützen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Unsere Finanzierungen für kommunale Verkehrsbetriebe stärken die Verkehrswende in Deutschland."

Annette Grabbe, Vorständin der Rheinbahn, ergänzt: "Das Darlehen der KfW IPEX-Bank erweitert unseren Handlungsspielraum für wichtige Investitionen in die Infrastruktur des ÖPNV in Düsseldorf. Damit schaffen wir eine Grundlage, den öffentlichen Nahverkehr weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

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