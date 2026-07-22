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KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank finanziert Batterie-Großspeicher-Portfolio in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

  • Projektfinanzierung für 11 Anlagen in Deutschland
  • Wichtiger Beitrag zur Integration Erneuerbarer Energien und zur Stabilisierung der Stromnetze

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Projektfinanzierung eines Portfolios von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Gesamtleistung von 789 MW an elf Standorten in Deutschland. Das Gesamtinvestitionsvolumen für Bau und Betrieb des Portfolios beläuft sich auf mehr als 500 Mio. EUR. Kreditnehmer ist ein Joint Venture von Allianz und Kyon, die deutsche BESS-Tochter von TotalEnergies.

Die Batteriespeicher erbringen flexible Systemdienstleistungen für das deutsche Stromnetz, erhöhen die Netzstabilität und ermöglichen eine bessere Integration von Wind- und Solarenergie.

"Mit dieser Finanzierung begleiten wir eine große BESS-Transaktion in Deutschland und unterstreichen unseren Anspruch, die Energiewende und den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur aktiv mitzugestalten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das Portfolio leistet einen substanziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Dekarbonisierung des Stromsystems und steht exemplarisch für die Rolle, die Batteriespeicher im zukünftigen Energiesystem einnehmen werden."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 59638
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

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