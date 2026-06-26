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KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank unterstützt Wärmewende in Berlin

Frankfurt am Main (ots)

  • Langfristige Finanzierung für das größte Fernwärmenetz Westeuropas
  • Wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in der Hauptstadt

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle mit 200 Mio. EUR an einer Konsortialfinanzierung für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH, bei der insgesamt neun Banken der Wärme- und Energieversorgerin insgesamt rund 1 Mrd. EUR zur Verfügung stellen.

Die Mittel dienen insbesondere dem Ausstieg aus der Steinkohle durch die Finanzierung moderner Erzeugungsanlagen wie unter anderem Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Großwärmepumpen sowie dem Ausbau und der Ertüchtigung des größten Fernwärmenetzes Westeuropas.

Damit unterstützt die Finanzierung den Transformationsplan der BEW, dessen Ziel es ist, die Fernwärmeversorgung der Hauptstadt ab 2045 klimaneutral zu gestalten.

Die Konsortialfinanzierung setzt zur Refinanzierung die zinsgünstigen Mittel der Förderbank KfW aus den KfW-Programmen "Investitionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen" und "Klimaschutzoffensive für Unternehmen" ein.

"Mit dieser Finanzierung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Transformation der Wärmeversorgung in Berlin", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die BEW ist eine Schlüsselakteurin der Wärmewende in der Hauptstadt. Indem wir ihre Investitionen in moderne, zukunftsfähige Erzeugungsanlagen und den Netzausbau unterstützen, unterstreichen wir unseren Anspruch, die Energiewende und nachhaltige Infrastruktur in Deutschland aktiv zu begleiten."

"Wir danken der KfW IPEX-Bank und den beteiligten Banken für ihr Vertrauen in die Transformationsstrategie der BEW", sagt Axel Pinkert, Geschäftsführer Finanzen der BEW. "Diese Finanzierung ist ein starkes Signal für die Wärmewende in Berlin. Sie schafft eine wichtige Grundlage, um die Transformation unserer Wärmeversorgung konsequent voranzubringen und zentrale Projekte unseres Dekarbonisierungsfahrplans umzusetzen."

Pressekontakt:

Dela Strumpf
E-Mail: dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

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