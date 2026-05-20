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Die Highlights der Woche auf Sky Sport: Das DFB-Pokalfinale, das Saisonfinale in der Premier League, die Relegationen, das "200-Millionen-Pfund-Spiel", die Formel 1 in Kanada und das Indy 500

Unterföhring (ots)

DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart

Am Samstagabend steigt im Olympiastadion in der Hauptstadt das 83. DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart. Nachdem sich die Münchner aus der Champions League verabschieden mussten, stemmten sie am vergangenen Wochenende die Meisterschale der Bundesliga in die Höhe. In Berlin wollen sie nun das Double perfekt machen. Auch der VfB Stuttgart hatte am letzten Bundesliga-Spieltag Grund zum Feiern, denn die Schwaben sicherten sich die Qualifikation für die Champions League. Können sie den Rückenwind mitnehmen und ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen? Sky Sport überträgt das Duell ab 18:45 Uhr live mit Britta Hofmann und Sky Experte Lothar Matthäus, Wolff Fuss kommentiert. Bereits am Vorabend steigt in Potsdam das DFB-Pokalfinale der Junioren zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart, das Sky Sport ab 16:30 Uhr ebenfalls live überträgt.

Letzter Spieltag der Premier League: Meisterfeier und Abstiegskampf

Der FC Arsenal ist Englischer Meister. Nach dem Unentschieden von Verfolger ManCity am Dienstagabend ist den Gunners die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Im Anschluss an ihre Partie bei Crystal Palace werden die Gunners erstmals seit 2004 wieder den Meisterpokal überreicht bekommen. Parallel dazu kämpfen zwei weitere Londoner Klubs im Fernduell gegen den Abstieg: West Ham United muss gegen Leeds United gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Tottenham Hotspur gegen den Everton hoffen. Sky Sport überträgt alle Partien am Sonntag ab 16:00 Uhr live, wahlweise als Einzelspiele oder in der Konferenz.

Relegationsduelle um die letzten Plätze in der Bundesliga & 2. Bundesliga

Nach der vorübergehenden Rettung am letzten Bundesliga-Spieltag startet der VfL Wolfsburg am Donnerstagabend in die Relegation gegen den SC Paderborn, der sich am letzten Spieltag noch auf Rang drei vorkämpfen konnte. Sky Sport überträgt sowohl das Hinspiel in Wolfsburg als auch das Rückspiel am Montagabend live. In der 3. Liga sicherte sich Rot-Weiss Essen den Relegationsplatz und tritt am Freitagabend zunächst bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth an, ehe Essen am Dienstagabend die Kleeblätter zum Rückspiel empfängt. Alle vier Spiele überträgt Sky Sport jeweils ab 19:45 Uhr live.

Motorsport: die Formel 1 in Kanada & Indy 500

Zum fünften Rennen der Saison heulen die Boliden in Montreal auf: Auf der künstlichen Notre-Dame-Insel visieren die Formel-1-Piloten über 70 Runden den Sieg beim Großen Preis von Kanada an. Beim vergangenen Rennen triumphierte Andrea Kimi Antonelli bereits zum dritten Mal in Folge und baute seine Führung in der Fahrerwertung weiter aus. Ob er erneut triumphiert, erfahren alle Fans ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport. Ebenfalls am Sonntag steigt in der IndyCar Series das 110. Indy 500. Mick Schumachers ersten Auftritt beim legendären Rennen überträgt Sky Sport ab 16:00 Uhr live.

Das "200-Millionen-Pfund-Spiel" um die Premier League

In nur einem Spiel geht es um den Aufstieg in die Premier League und damit verbundene Einnahmen von weit mehr als 200 Millionen Euro. Sky Sport überträgt das sogenannte "200-Millionen-Pfund-Spiel" der EFL-Championship am Samstag ab 17:00 Uhr live. Besondere Brisanz erfährt das Spektakel im Wembley Stadium in diesem Jahr aufgrund des kurzfristigen Ausschlusses des FC Southampton aufgrund der Spionage-Affäre rund um ihr Halbfinal-Duell. Stattdessen tritt nun der eigentlich unterlegene Middlesbrough FC gegen Hull City an.

Wer schafft den Einzug ins Stanley Cup Finale?

Nachdem die Montreal Canadiens die Buffalo Sabres im entscheidenden Spiel 7 geschlagen haben, stehen sie nun den Carolina Hurricanes im Eastern Conference Final gegenüber. Diese hatten nach einer starken Playoff-Serie bereits eine Woche Pause - ein Vorteil durch Frische oder fehlt ihnen der Rhythmus? Im Western Conference Final treffen die Colorado Avalanche auf die Vegas Golden Knights. Los geht es heute Nacht mit Spiel 1 im Osten, in der Nacht darauf folgt der Westen, anschließend geht es im Wechsel weiter. Sämtliche Spiele beider Serien überträgt Sky Sport live und exklusiv.

Die Conference Finals in der NBA

Auch in der NBA stehen die Conference Finals an: Während die Cleveland Cavaliers mit Dennis Schröder im Eastern Conference Final auf die New York Knicks treffen, bekommen es die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein im Western Conference Final mit den San Antonio Spurs zu tun. Sky Sport überträgt die komplette Serie im Westen live, alle Spiele der Ost-Finals jeweils am Folgetag ab 12:00 Uhr in voller Länge. Spiel 2 im Westen begleitet Sky Experte Bastian Doreth, bei den beiden darauffolgenden Begegnungen der Serie ist Ex-Nationalspieler Patrick Femerling am Mikrofon.

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