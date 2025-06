ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" (rbb) am Sonntag, 29. Juni 2025, um 23:35 Uhr im Ersten

"Über den Hass hinweg"- Die Geschichte einer Brieffreundschaft zwischen Tel Aviv und Teheran

Sie lebt in Tel Aviv, er in Teheran. Sie sind zwei Fremde aus verfeindeten Ländern - und doch schreiben sie sich Briefe. Tauschen sich aus, über Liebe und Lieblingsorte, ihre Träume und Ängste, Familien, Freunde und Religion. Und über den Hass zwischen ihren Ländern, mit dem sie nichts zu tun haben wollen. Katharina Höftmann Ciobotaru, eine israelisch-deutsche Autorin aus Tel Aviv, und Sohrab Shahname, ein iranischer Fotograf und Journalist aus Teheran. Es begann mit einer Message auf Instagram und ist bis heute ein intensives Gespräch per Mail: Über Heimat, Fremdheit und Glück, aber auch über Alltagssorgen und steigende Preise.

"A Different Kind of Power" - Jacinda Ardern schreibt die Autobiografie zu ihrer außergewöhnlichen Politikerinnen-Karriere

Empathie, Nahbarkeit, Zugewandtheit - solche in der Politik unerhörten Eigenschaften machten die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern weltweit zu einer Hoffnungsträgerin, einem Rollenmodell für einen anderen Umgang mit der Macht: "A Different Kind of Power" ist der Titel der deutschen Ausgabe ihrer Erinnerungen. Dass Stärke und Mitgefühl einander nicht ausschließen, und gerade nicht in der Politik: Das ist die brandaktuelle Botschaft von Jacinda Ardern, die 2017 mit 37 Jahren Regierungschefin wurde und - kaum im Amt - eine Tochter gebar. Ardern reagierte auf die Herausforderungen durch Terrorakte und Pandemie entschlossen und trat dennoch 2023 mit dem Eingeständnis "Ich habe keine Kraft mehr" zurück.

"Deutschland wird 'kriegstüchtig'" - Was die "Zeitenwende" für unsere Gesellschaft bedeutet

1955 wurde die Bundeswehr gegründet. In den 70 Jahren ihrer Existenz galt es als aus­geschlossen, dass deutsche Soldaten dauerhaft im Ausland stationiert werden. Dieses Tabu wird jetzt gebrochen. Deutschland verlegt in den nächsten zwei Jahren fast 5000 Soldaten nach Litauen. 70 Jahre lang war die Bundeswehr außerhalb der Kasernen kaum sichtbar. Jetzt finden Bundeswehr-"Schnupperkurse" statt - 15-Jährige können ein paar Tage in Kasernen übernachten und den Soldaten-Alltag kennenlernen. "ttt" fragt, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft "kriegstüchtig" werden soll und hat mit einem Soldaten gesprochen, der 1999 beim ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr schwer verwundet wurde. Und trifft Hartmut Rosa, Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und international renommierter Soziologe. Er beschreibt die Dynamik, die von der deutschen Politik in die Gesellschaft getragen wird "als rasenden Stillstand" - die Öffentlichkeit lernt, dass für internationale Konflikte nur noch militärische Stärke und in der Konsequenz militärische Lösungen zur Verfügung stünden.

Die "fragilen Idyllen" des Michael Sowa - Der ungewöhnlichste Maler Deutschlands wird 80

Gewaltig türmt sich das Meer auf. Riesige dunkle Wellenberge drohen die Arche zu verschlucken, auf der die Tiere der Schöpfung neugierig und unbekümmert dem Weltuntergang entgegensehen. Hinter ihnen, in einem aberwitzig kleinen Schlauchboot, zwei Saurier, die noch versuchen, die Arche zu erreichen. So geht Klimakatastrophe bei Michael Sowa, der wie sein vertrackter Vorgänger Caspar David Friedrich deutsche Seelenlandschaften malt - allerdings ins Komische gewendet. Sowas Bilder sind berühmt für ihren akribischen, altmeisterlichen Stil, ihre opulenten Landschaften, ihre Wolkengebirge und ihre oft nahezu leeren Städte. Im Zentrum meist Tiere, die da eigentlich nicht hingehören und das Geschehen plötzlich ins Merkwürdige, Skurrile, Fantastische kippen lassen. Zum 80. Geburtstag des Malers erscheint jetzt der Bildband "Fragile Idyllen" mit einer Auswahl seiner wichtigsten Werke und es eröffnet eine gleichnamige Einzelausstellung im Frankfurter Museum für Komische Kunst.

