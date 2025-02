Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Europäischer Notruftag am 11. Februar: Sicherheit für alle

Feuerwehrverband begrüßt barrierefreien Zugang zu Notrufdiensten mit nora-App

Anlässlich des Europäischen Notruftages am 11. Februar betont der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) die Bedeutung eines barrierefreien Zugangs zu Notrufdiensten für alle Bürgerinnen und Bürger. "In Deutschland ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Menschen im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe anfordern können - unabhängig von persönlichen Einschränkungen", konstatiert DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. Er informiert über die gemeinsam mit den Feuerwehren entwickelte nora-App: "Diese innovative Lösung ermöglicht es Menschen ohne Hörvermögen, Notrufe einfach und sicher abzusetzen." Die App wurde entwickelt, um die Kommunikation mit der Leitstelle zu ermöglichen: Hilfesuchende können so direkt einen Notruf absetzen. "Dies ist ein entscheidender Schritt zu mehr Inklusion und Sicherheit, damit alle Menschen in Deutschland im Notfall die Hilfe erhalten, die sie benötigen - schnell und effektiv!", so Banse.

"Der Europäische Notruftag ist eine Gelegenheit, um auf die Herausforderungen aufmerksam zu machen, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, und um Lösungen zu fördern, die eine inklusive Gesellschaft unterstützen", erklärt der DFV-Präsident. Generelle Informationen zum Notruf gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/notruf/.

Der Brandschutz für hörgeschädigte Menschen steht unter anderem im Mittelpunkt eines gebärdengedolmetschten Vortrags im Rahmen des 3. Forums "Feuerwehr und Menschen mit Behinderungen", das am Samstag, 22. März 2025, in Frankfurt am Main stattfindet. Informationen: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-feuerwehr-und-menschen-mit-behinderung/.

Mit Standards für gute Inklusionspraxis und dem Abbau von Barrieren beschäftigt sich auch die Deutsche Jugendfeuerwehr im von Aktion Mensch geförderten Projekt "Eine für alle - Jugendfeuerwehr und Inklusion". Hier geht es darum, ein inklusives Selbstverständnis bereits in den Kindergruppen und Jugendfeuerwehren zu entwickeln. Informationen: https://jugendfeuerwehr.de/schwerpunkte/inklusion.

