Ministerpräsident Alexander Schweitzer übernimmt Schirmherrschaft für Deutschen Jugendfeuerwehrtag 2025 in Andernach und Neuwied

Berlin (ots) - "Diese Feuer überschreiten in ihrem Ausmaß alles, was wir uns in Deutschland vorstellen können. Unsere Gedanken sind bei den Einsatzkräften in Los Angeles, die unfassbar große Leistungen erbringen, um Menschenleben zu retten und die Brände zu bekämpfen", erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident ...

