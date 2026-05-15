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Die Sky und WOW Highlights im Juni 2026

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Unterföhring (ots)

15.5.2026: Folgende Highlights starten im Juni neu bei Sky und WOW:

Serien, Shows und Dokumentationen

Marilyn Monroe - Ein Opfer der Mafia? S1 (1.6.)

Cold Case Investigators S1 (5.6.)

Unsere Erde im Wandel - Das Korallen-Special (5.6.)

Blue Whales: Return of the Giants (8.6.)

The Real Murders of Atlanta S3b (8.6.)

Putins Russland S1 (9.6.)

Animal Park S24 (10.6.)

Inside FBI - Die härtesten Fälle S6 (10.6.)

Champions der Tierwelt S1 (12.6.)

Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden (SVOD only) S1 (17.6.)

Die Wikinger - Entstehung eines Imperiums S1 (19.6.)

House of the Dragon S3 (22.6.)

Life Below Zero S8 (22.6.)

Tatort Hotel S1 (23.6.)

Grimm S1 (29.6.)

Sonderprogrammierung: Weltumwelttag (5.6.)

Sonderprogrammierung: Weltozeantag (8.6.)

Filme:

The Prosecutor (5.6.)

Mission: Gardener - Der grüne Daumen der Rache (6.6.)

Dracula - Die Auferstehung (12.6.)

Fist of the Warrior (13.6.)

Bang - Storm of Bullets (19.6.)

Him - Der Größte aller Zeiten (20.6.)

SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! (26.6.)

Dann passiert das Leben (27.6.)

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