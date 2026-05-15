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"Diese Ochsenknechts": Safari mit Hindernissen und mystische Erlebnisse in der Wildnis

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Unterföhring (ots)

Familien-Reunion - und doch liegt in der 7. Folge von "Diese Ochsenknechts" (verfügbar ab Dienstag, dem 19. Mai exklusiv auf Sky und WOW und zu sehenbei Sky One um 20:15 Uhr) jede Menge Spannung in der Luft: Mit der Ankunft von Cheyenne und Nino in Kapstadt ist die Familie komplett und der Urlaub könnte endlich entspannt starten. Doch mitten in der wilden Kulisse Südafrikas eskaliert die nächste Situation. Kurz vor einer lang ersehnten Safari-Tour wird Wilson krank und Natascha geht auf Konfrontation - ausgerechnet gegenüber Wilsons Lebenspartnerin. Wenig später sorgt ein beinahe mystischer Abend am Lagerfeuer für echte Gänsehaut. Eine Heilerin wirft einen Blick in die Zukunft der Familie - mit überraschenden und weniger überraschenden Erkenntnissen. Zwischen Natur, Nervenkitzel und nackten Wahrheiten steht die Familie vor der Frage: Können alte Wunden nun endlich heilen oder reißen sie jetzt erst richtig auf?

Safari schlägt Wilson auf den Magen

Nachdem sich die Familie in ihrer traumhaften Urlaubsvilla an der Küste von Kapstadt eingelebt hat, wird es Zeit für etwas sportliche Betätigung: Jimi, Wilson und Natascha wagen sich in ein rasantes Sandboarding-Abenteuer! Vor den Toren der Stadt soll es auf schmalen Brettern einen steilen Sandhügel hinab gehen - gar nicht so einfach. "Ich hatte schon viele Verletzungen und muss abwägen: Geht es oder geht es nicht", hat Natascha gehörig Respekt. Und tatsächlich: Während die Jungs heil den Berg runterkommen, stürzt Natascha gleich mehrfach aufs Steißbein! Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert, denn schon am nächsten Morgen steht das nächste große Highlight auf dem Programm: Safari! "Das wird aufregend für uns alle", ist sich Wilson sicher. Doch Nino merkt, dass irgendwas nicht stimmt, denn einige aus der Familie verspüren offensichtlich leichte Übelkeit. Schon im Shuttle zur Safari-Location verspürt Wilson immer heftigere Magenkrämpfe und seine Vorfreude auf das Wildnis-Erlebnis schwindet mehr und mehr. Während es sich die Familie nach Ankunft in der Safari-Location mit Lunch und Drinks gutgehen lässt, baut Wilson plötzlich immer mehr ab. Als er sich schließlich kaum noch auf den Beinen halten kann, schlägt Natascha Alarm: "Wenn er so drauf ist, hat es ihn schon ziemlich erwischt", macht sie sich große Sorgen. Zu allem Überfluss entwickelt sich auch noch ein kleines Scharmützel mit Wilsons Lebensgefährtin, die ihren kranken Liebsten von allen abschirmen möchte und Natascha über den Mund fährt. Ist hier der nächste Familienstreit im Anmarsch? Gut, dass die Safari kurz darauf dann endlich losgehen kann: Eine atemberaubende Landschaft, jede Menge wilde Tiere und ein traditioneller Tanz mit den Einheimischen wartet auf die Familie!

Das Mysterium der Ochsenknechts

Abends am Lagerfeuer wird es plötzlich beinahe mystisch: Zwei traditionelle Heiler erscheinen und bieten ihre hellseherischen Fähigkeiten an. Natascha ist fasziniert: "Ich habe ja durch zu Zufall erfahren, dass ich heilende Hände habe", schreibt sie sich ähnliche Skills zu. Ausgeworfene Knochen und Muscheln auf dem Fell einer Ziege sollen nun einen Blick auf das Schicksal der Ochsenknechts freigeben. Dabei lässt eine Aussage der Schamanin aufhorchen: "Die Frauen streiten immer! Wichtig ist, dass ihr Licht reinlasst, um die Dunkelheit zu vertreiben", lautet der weise Rat der alten Frau. Ob sich die weibliche Fraktion der Familie das zu Herzen nimmt und endlich sämtliche Kriegsbeile begraben kann? Vielleicht kann heiße Glut ja die bösen Stimmungs-Geister vertreiben - auf geht´s zum "Firewalk"! Ein "südafrikanischer Wikinger" in einem für die südlichen Gefilde eher ungewöhnlichen Nordmann-Kostüm begrüßt die Familie zu einer echten Mutprobe: Wer traut es sich zu, barfuß über einen meterlangen Teppich aus 400 Grad heißer Kohle zu laufen? Besonders Natascha gerät schnell in Wallung, denn der attraktive Wikinger startet offensichtlich einen kleinen Flirtversuch bei ihr. Doch für heiße Gedanken bleibt keine Zeit, denn nun heißt es: Volle Konzentration, eine lautstarke Motivations-Parole wir angestimmt und Jimi macht den ersten Schritt!

Fotos gibt es über das SkyFotoweb

Folgen-Screener sind im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert Staffel 5 der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5, ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

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