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Gratis WM-Doku beim Pizza-Kauf: Sky Deutschland und Gustavo Gusto starten gemeinsame Aktion zur Fußball-WM 2026

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Unterföhring (ots)

Kostenloser Zugang zur Sky Original Doku "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990" mit limitierten ITALIA '90 Pizzen ab 15. Mai

Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus ist das Gesicht der Aktion und auf den Verpackungen der ITALIA '90 Edition Pizza zu sehen

Bundesweites Gewinnspiel mit attraktiven Preisen - von Sky Abonnements bis zu offiziellen Deutschland WM-Trikots

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Unterföhring, 12. Mai 2026 - Kurz vor Start der diesjährigen Fußball-WM bringen Gustavo Gusto und Sky Deutschland den legendären WM-Sommer 1990 zurück nach Hause: Ab dem 15. Mai 2026 ist im deutschen Handel die limitierte ITALIA '90 Edition Pizza erhältlich - inklusive kostenlosem Zugang zur Sky Doku "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990".

Mit jeder Aktions-Pizza erhalten Käuferinnen und Käufer Zugang zum aktuellen Film über den WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft 1990. Über einen QR-Code auf der Verpackung kann die Doku nach Registrierung gestreamt werden.

Die Sky Original Doku blickt zurück auf den Sommer 1990, als die deutsche Nationalmannschaft unter Teamchef Franz Beckenbauer Weltmeister wurde. Mit neuen Interviews, bislang unveröffentlichten Aufnahmen und Archivmaterial erzählt der Film die Geschichte aus Sicht der Spieler - darunter Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. Nach dem erfolgreichen Kinostart im März ist die Doku ab dem 15. Mai auf Sky und WOW verfügbar.

Fußball-Legende Lothar Matthäus, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1990, ist das Gesicht der Kampagneund auf den Verpackungen der ITALIA '90 Edition Pizzen zu sehen.

"Die WM 1990 war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Mit SKY und Gustavo Gusto backen wir das jetzt nochmal frisch auf - und bringen ein Stück Geschichte zurück ins Wohnzimmer.", so Lothar Matthäus.

Mithilfe von KI wird Lothar Matthäus in die Zeit seines größten sportlichen Erfolgs zurückversetzt. Die limitierte Edition umfasst die Pizzasorten Margherita und New York Style. Zusätzlich zum kostenlosen Filmzugang können alle Teilnehmenden an einem bundesweiten Gewinnspiel teilnehmen und attraktive Preise gewinnen - von Sky Abonnements bis zu WM-Trikots.

Marc Bertagnolli, Vice President Sales bei Sky Deutschland GmbH: "Wir bringen den WM-Sommer 1990 dorthin, wo man ihn nicht erwartet: in die Tiefkühlabteilung. So wird der Wocheneinkauf zum Fußballmoment - und zum Einstieg in die Welt von Sky."

"Die WM 1990 war meine erste bewusst erlebte Weltmeisterschaft. Ein Highlight, das ich nie vergessen werde! Umso mehr freut mich jetzt diese Kooperation mit Sky und Lothar Matthäus.", sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto. "Mit dieser limitierten WM-Edition setzen wir bewusst nicht auf die aktuelle Weltmeisterschaft, sondern auf die Kraft der Nostalgie."

Link zur Aktions-Seite: sky.de/italia90

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Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto wurde 2014 gegründet und produziert Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute werden täglich über 220.000 handgeformte Pizzen hergestellt. Rund 500 Mitarbeitende arbeiten an den Standorten in Geretsried und Artern sowie im Vertrieb. Die Produkte sind in der DACH-Region sowie im Online- und Quick-Commerce erhältlich und seit 2022 auch international in weiteren europäischen Märkten vertreten. Das Unternehmen wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem als "Wachstumschampion" und "Topmarke des Jahres", und zählt laut Financial Times zu den wachstumsstärksten Foodmarken Europas. 2026 wurde Gustavo Gusto erneut in die Liste der "Innovativsten Unternehmen Deutschlands" aufgenommen (Studie von Capital und Statista).

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