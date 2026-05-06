Sky Deutschland

Die Highlights der Woche auf Sky Sport - mit den nahenden Entscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und Premier League, den Playoffs in der NBA und NHL sowie MotoGP in Le Mans

Unterföhring (ots)

Bundesliga: Kampf um die Königsklasse und gegen den Abstieg?

Kurz vor Saisonende geht es noch um einiges: vier Vereine streiten sich um die zwei oder drei noch offenen Plätze in der UEFA Champions League, im Tabellenkeller kämpfen drei Mannschaften um den Relegationsplatz. Zum Auftakt des vorletzten Spieltags empfängt Borussia Dortmund am Flutlicht-Freitag Eintracht Frankfurt mit Sky Experte Thomas Hitzlsperger. Am Samstagnachmittag kommt empfängt der VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen, begleitet von Sky Experte Shkodran Mustafi. Beide Teams sowie die punktgleiche TSG Hoffenheim, die parallel gehen Werder Bremen spielt, kämpfen um den Einzug in die Königsklasse. Auch RB Leipzig (gegen den FC St. Pauli) hat einen Platz noch nicht rechnerisch sicher. Im "Tipico Topspiel der Woche" begleiten die Sky Experten Lothar Matthäus und Julia Simic die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Nach dem späten Remis gegen Heidenheim richtet sich der Fokus der Münchner zunächst auf das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG. Für Wolfsburg geht es derweil um wichtige Punkte im Tabellenkeller.

2. Bundesliga: Wer folgt dem FC Schalke ins Oberhaus?

Der FC Schalke ist Meister der 2. Bundesliga und steht als erster Aufsteiger fest - dahinter bleibt es spannend. Am Freitagabend begleitet Sky Experte Torsten Mattuschka das Duell zwischen dem SC Paderborn und dem KSC. Auch der Samstagmittag steht ganz im Zeichen wichtiger Entscheidungen: Während Dresden zum Kellerduell in Braunschweig gastiert, trifft Kiel auf Kellerkind Magdeburg und Bochum auf Aufstiegskandidat Hannover. Im "Tipico Topspiel der Woche" empfängt Nürnberg den frischgebackenen Aufsteiger Schalke, bevor am Sonntag der Tabellenzweite SV Elversberg zur abstiegsbedrohten Fortuna nach Düsseldorf reist.

Entscheidende Tage in der Premier League und den EFL-Playoffs

Zum Auftakt des 36. Spieltags empfängt der FC Liverpool am Samstagmittag den FC Chelsea, bevor der Tabellenzweite Manchester City die "Bees" aus Brentford empfängt. Am Sonntag gastiert Newcastle United bei Nottingham Forest, ehe im "Match of the Week" die Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein das Duell zwischen West Ham United und Tabellenführer FC Arsenal begleiten. Bereits ab Freitag rollt der Ball auf der Insel weiter, wenn in der EFL-Championship die Playoffs um den Aufstieg anstehen: Millwall trifft auf Hull City, während Middlesbrough Southampton empfängt. Die Rückspiele folgen am Montag und Dienstag.

NBA-Playoffs zur Primetime am Wochenende

Die zweite Runde der Playoffs ist bereits in vollem Gange und auch vier deutsche Profis sind noch mit dabei. Während sich Isaiah Hartenstein und Maxi Kleber im Duell zwischen den Thunder und Lakers gegenüberstehen, überträgt Sky Sport am Wochenende die Auftritte von Dennis Schröder und Ariel Hukporti zur besten Sendezeit live: Spiel 3 zwischen den Cavaliers und Pistons steht am Samstag ab 21:00 Uhr auf dem Programm, Spiel 4 der Knicks bei den 76ers am Sonntag ab 21:15 Uhr. Beide Partien werden von Sky Experte Oscar da Silva begleitet, Markus Krawinkel bzw. Fran Buschmann kommentieren.

NHL-Playoffs mit Nico Sturm

Auch auf dem Eis befinden sich die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga in der zweiten Runde. Mit Nico Sturm von den Minnesota Wild befindet sich noch ein deutscher Profi im Kreis der verbliebenen acht Teams. Nachdem in drei der vier Serien mit Auftaktsiegen für die jeweiligen Favoriten gestartet sind, steht heute Nacht Spiel 1 in der Serie zwischen den Buffalo Sabres und den Montreal Canadiens auf dem Programm. In den kommenden Tagen überträgt Sky Sport dann alle weiteren Spiele aller vier Serien live und exklusiv.

ATP/WTA in Rom

Nach dem Turnier in Madrid zieht die Tennis-Welt weiter nach Rom, wo das nächste Masters-1000-Event auf dem Programm steht. Nachdem Alexander Zverev gegen Jannik Sinner im Finale die neunte Niederlage in Folge hinnehmen musste, geht der Sieger von Madrid nun auch in Italien als Gejagter an den Start. Neben dem Comeback von Novak Djokovic gehen in Rom auch die besten Spielerinnen der Welt an den Start. Sky Sport begleitet das Turnier täglich live mit den Sky Experten Christopher Kas, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber.

Fünftes Rennen der MotoGP in Le Mans

Die MotoGP-Stars machen Station in Frankreich: Beim fünften Rennen der Saison treten die Fahrer auf dem anspruchsvollen Circuit von Le Mans über 27 Runden gegeneinander an. Beim vergangenen Grand Prix sicherte sich Vizeweltmeister Alex Márquez einen Heimsieg, während sein Bruder und amtierender Champion Marc nach einem Sturz vorzeitig ausschied. Wer triumphiert in Le Mans und sammelt wichtige Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft? Sky Sport überträgt alle Sessions von Freitag bis Sonntag live.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell