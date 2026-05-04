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Mehr Orientierung im Filmangebot: Sky schärft seine Cinema-Senderstruktur

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 4. Mai 2026 - Sky entwickelt seine Cinema-Senderstruktur weiter und verbessert damit die Orientierung im Filmangebot. Zwei Sender erhalten ab dem 19. Mai neue Namen.

Sky Cinema Highlights wird zu Sky Cinema Blockbuster

Sky Cinema Family wird zu Sky Cinema Feelgood

Die neuen Sendernamen bilden die inhaltliche Ausrichtung der Kanäle klarer ab und erleichtern so die Navigation im Filmangebot. Die übrigen Sender - Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Action und Sky Cinema Classics - bleiben bestehen. Die Filminhalte werden damit in der neuen Senderstruktur noch klarer strukturiert, wodurch jeder Sky Cinema Sender ein thematisch geschärftes Profil erhält.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema und Sky Store bei Sky Deutschland: "Wir entwickeln das Profil unserer Sky Cinema Sender kontinuierlich weiter. Mit den beiden neuen Sendernamen schaffen wir ein klareres Zuhause für unsere Inhalte - damit sich Zuschauerinnen und Zuschauer noch einfacher zurechtfinden. Aber auch die bestehenden Sendermarken gewinnen an Profilschärfe, so wird Sky Cinema Action noch härter. "

Parallel führt Sky ab dem 5. Mai ein leicht überarbeitetes, moderneres Senderdesign ein, das sich am aktuellen Markenauftritt in Großbritannien orientiert. Die Anpassung erfolgt schrittweise und betrifft ausschließlich die visuelle Gestaltung.

Das Cinema Channel-Portfolio im Überblick:

NEU Sky Cinema Blockbuster: Popcornkino rund um die Uhr für zuhause - mit großen Hollywood-Hits, bekannten Filmreihen sowie preisgekrönten Filmen und Publikumsfavoriten.

NEU Sky Cinema Feelgood: Wohlfühl-Entertainment für zuhause - mit Komödien, RomComs, Familien- und Animationsfilmen sowie Romanzen und Dramen.

Sky Cinema Classics: Filmikonen und zeitlose Filme aus verschiedenen Jahrzehnten - von Hollywood-Klassikern über Western bis zu Abenteuerfilmen.

Sky Cinema Action: Adrenalingeladene und kompromisslose Action, Thriller, Crime und Horror. Home of FSK18.

Sky Cinema Premiere: Die neuesten Filme, Top-Premieren sowie kuratierte Highlights und Specials.

Die fünf Sky Cinema Sender sind wie gewohnt mit dem Cinema-Paket auf Sky und im WOW Filme & Serien Abo verfügbar.

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