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Vorhang auf für die besten Basketballerinnen der Welt: die WNBA 2026 ab diesem Wochenende live auf Sky Sport

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Unterföhring (ots)

Ab Sonntagabend berichtet Sky Sport regelmäßig live aus der WNBA und überträgt während der Regular Season durchschnittlich vier Spiele pro Woche live

In den Playoffs überträgt Sky Sport alle Spiele der WNBA Finals 2026 sowie ausgewählte Spiele der ersten Runde und der Semi-Finals live

Mit Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner sind 2026 fünf deutsche Profi-Spielerinnen mit dabei

Zum Auftakt überträgt Sky Sport am Sonntagabend ab 23:30 Uhr das Spiel der Las Vegas Aces bei den LA Sparks, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13./14. Mai) ab 1:30 Uhr die Partien der Connecticut Sun gegen die Las Vegas Aces und der LA Sparks gegen Indiana Fever

Unterföhring, 4. Mai 2026 - Auf die NBA folgt nun auch die WNBA: seit dem vergangenen September berichtet Sky Sport regelmäßig live aus der weltweit stärksten Basketball-Liga für Männer, ab Sonntag nun auch aus der der für Frauen.

Während der Regular Season, die vom 8. Mai bis 24. September andauert, überträgt Sky Sport ausgewählte Topspiele live, durchschnittlich vier pro Woche. Wenn am 27. September die Playoffs beginnen, berichtet Sky Sport ebenso umfassend live - mit allen Spielen der WNBA Finals 2026 sowie weiteren Begegnungen in der ersten Runde und den Semi-Finals.

Alle Live-Übertragungen werden mit dem US-Originalkommentar angeboten. Während der Regular Season und in den Playoffs werden ausgewählte Topspiele zusätzlich auch auf Deutsch begleitet - unter anderem mit den aus den NBA-Übertragungen von Sky Sport bekannten Sky Expertinnen Svenja Brunckhorst (Olympiasiegerin 2024 im 3 x 3) und Marie Gülich (Ex-WNBA-Spielerin).

Los geht es bereits an diesem Sonntag ab 23:30 Uhr mit dem Duell zwischen den LA Sparks und Titelverteidiger Las Vegas Aces.

Mit der WNBA baut Sky Sport sein führendes Sportangebot weiter aus und stärkt insbesondere das Live-Angebot an hochkarätigem Frauen-Sport. Neben der WTA Tour und allen wichtigen Golf-Turnieren der Frauen ist mit der stärksten Basketball-Liga ab sofort ein weiterer der weltweit größten Wettbewerbe des Frauensports auf Sky Sport zu Hause. Hinzu kommt mit dem DFB-Pokal der Frauen noch eines der größten nationalen Frauen-Sportrechte.

Über die WNBA und die deutschen Stars

Die neue Spielzeit ist bereits die 30. Saison der WNBA, die ihren Spielbetrieb im April 1997 aufnahm. Mittlerweile spielen 15 Franchises jedes Jahr um den Titel in der stärksten Basketball-Liga für Frauen. Nach 44 Begegnungen in der Regular-Season spielen die besten acht Mannschaften in den anschließenden Playoffs den Meister aus. In den vergangenen Jahren prägten vor allem die Las Vegas Aces (Meister 2022, 2023, 2025), die New York Liberty (Meister 2024) das Geschehen. Neben den beiden genannten Teams zählen die Indiana Fever, Atlanta Dream und Minnesota Lynx zum diesjährigen Favoritenkreis.

Mit fünf Athletinnen werden deutsche Spielerinnen 2026 so präsent in der WNBA wie niemals zuvor sein. Satou Sabally und Leonie Fiebich spielen zusammen bei den New York Liberty, Luisa Geiselsöder und die frisch gedraftete Frieda Bühner bei den Portland Fire. Komplettiert wird der Kreis der Deutschen in der WNBA von Satous Schwester Nyara Sabally, die für die Toronto Tempo auf Korbjagd geht.

So können Fans die WNBA auf Sky Sport erleben

Alle WNBA-Übertragungen auf Sky Sport sind wie die NBA auch auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de). Mit dem Streaming-Service WOW können Fans die NBA und alle weiteren Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de).

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