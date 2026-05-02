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Erster Trailer und Key Art des Sky Originals

"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" exklusiv auf Sky und WOW veröffentlicht

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Unterföhring (ots)

Erste exklusive Einblicke in das Sky Original Doku-Follow mit Ralf Schumacher und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Saint-Tropez

Die vierteilige non-fiktionale Sky Serie wird produziert von Tresor TV und Sky Deutschland

Ab 21. Mai wöchentlich und mit der exklusiven Hochzeitsepisode am 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW verfügbar

Erstes exklusives Bildmaterial, das Key Art sowie den Trailer finden Sie hier

Unterföhring, 2. Mai 2026 - Ralf Schumacher sagt Ja: zu seinem langjährigen Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne, zu einem neuen Lebenskapitel und dazu, seine Geschichte offen bei Sky zu erzählen.

Das vierteilige Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet das Paar auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Saint-Tropez und zeigt Ralf Schumacher und seinen Partner so persönlich und nah wie nie zuvor.

Ab heute sind der offizieller Trailer sowie das Key Art (Credit: Sky/Tresor TV) zur Serie verfügbar.

Ausstrahlung:

Die vierteilige Serie ist ab 21. Mai bei Sky und WOW immer donnerstags mit neuen Episoden verfügbar, das Finale rund um die rauschenden Hochzeitsfeierlichkeiten ist am 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One jeweils um 20.15 Uhr zu sehen.

Über "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja":

Die Serie folgt dem früheren Formel-1-Piloten und heutigen Sky-Motorsport-Experten und seinem Partner Étienne durch ihren gemeinsamen Alltag - bei Events, als Unternehmer, beim Golfen sowie im Kreis von Freunden und Familie.

Zugleich gewährt die Doku exklusive Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur: Ob Location-Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung - die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ganz nah dabei und erleben das Paar offen und authentisch.

Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden ganz exklusiv und zeigt sie privat, emotional und zugleich unterhaltsames auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens.

Tresor TV produziert das vierteilige Sky Original Doku-Follow im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Axel Kühn, Executive Producer Tobias Cullmann, Regisseurin ist Annika Blendl, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Erstes Bildmaterial finden Sie hier (Credit: Sky/Andreas Büttner bzw. aus der Produktion Sky/Tresor TV).

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

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Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter https://www.wowtv.de.

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