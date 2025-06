Sieben Dörfer Immobilien

Stadt oder Land – Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien analysiert, wo sich der Immobilienkauf jetzt wirklich lohnt

Was ist die bessere Wahl: ein stark nachgefragtes Objekt in der Stadt oder eine preisgünstige Alternative auf dem Land? Eine Frage, die derzeit viele Immobilienkäufer beschäftigt. Immobilienunternehmer Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien hat die aktuellen Trends analysiert und bietet in diesem Artikel Orientierung für Käufer und Investoren.

Ob Eigennutzung oder Kapitalanlage – die Frage nach dem richtigen Standort einer Immobilie beschäftigt Käufer mehr denn je. Steigende Preise in den Städten, veränderte Arbeitsmodelle und der Wunsch nach mehr Lebensqualität auf dem Land stellen klassische Standortentscheidungen auf den Prüfstand. Doch welche Faktoren sind heute wirklich entscheidend – und wo liegen Chancen und Risiken? „Die Entwicklungen von Österreichs städtischer und ländlicher Immobilienmärkte stehen in starkem Kontrast zueinander: Während urbane Zentren boomen und die Mietpreise weiter steigen, kämpfen viele ländliche Regionen mit Abwanderung“, verrät Markus Bauer, Gründer und Geschäftsführer von Sieben Dörfer Immobilien.

„Für die Frage, welche Immobilienlage das größere Potenzial bietet, gibt es keine einfache Entweder-oder-Antwort. Vielmehr sollte sie differenziert und in Abhängigkeit vom Käufertyp betrachtet werden“, fährt der Immobilienunternehmer fort. Als Bauträger, Bestandshalter und Verwalter mit Sitz in Wien und einer Niederlassung in Graz bietet Sieben Dörfer Immobilien allen Kunden eine ganzheitliche Begleitung, die von der Immobilienauswahl über den Kauf bis hin zur Verwaltung reicht. Auch die Immobilienbewertung, Entwicklung und Vermarktung zählen zum Angebot von Markus Bauer und seinem Team. Mit jahrelanger Branchenerfahrung und direkter Marktnähe sind die Experten hinsichtlich aktueller Entwicklungen und Trends immer auf dem neuesten Stand.

Ballungsräume: Steigende Nachfrage bei stagnierendem Angebot

In Österreichs Ballungsräumen, insbesondere in Städten wie Wien, Graz oder Salzburg, herrscht eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Immobilien – doch das Angebot hält nicht Schritt. „Aufgrund massiver Rückgänge im Neubau, die maßgeblich von steigenden Baukosten, Zinsen und regulatorischen Hürden getrieben werden, steuern viele urbane Märkte auf eine strukturelle Verknappung zu“, erklärt Markus Bauer.

Die Knappheit treibt Mieten weiter in die Höhe – eine Entwicklung, die nach Einschätzung des Immobilienexperten nicht nur kurzfristig, sondern auf lange Sicht strukturell wirksam ist. Dadurch wird sich der Druck auf bestehende Märkte in den nächsten Jahren weiter verschärfen. „Für Kapitalanleger ergeben sich dadurch neue Chancen: Vor allem in Mikro-Toplagen innerhalb wachsender Ballungsräume ist mit Wertsteigerungen und stabilen Renditen zu rechnen“, prognostiziert der Geschäftsführer von Sieben Dörfer Immobilien.

Ländliche Regionen: Freie Flächen bei rückläufiger Nachfrage

Im Gegensatz zur Entwicklung in den Ballungsräumen verzeichnen viele ländliche Gemeinden in Österreich einen stetigen Bevölkerungsrückgang. Die demografischen Daten liefern ein eindeutiges Bild: Laut Statistik Austria schrumpfen Regionen außerhalb der Ballungszentren immer weiter – insbesondere jüngere Bevölkerungsschichten ziehen in die Städte. In der Folge sinkt die Nachfrage, während die Leerstände und die Alterung der Wohnstruktur ansteigen.

„Für Käufer mit Eigennutzungsabsicht kann diese Situation zwar attraktive Einstiegspreise ermöglichen, doch ohne klare Strategie bergen ländlich gelegene Immobilien auch große Risiken“, warnt Markus Bauer. „Nicht jeder Ort auf dem Land ist ein Geheimtipp – viele verlieren auf lange Sicht an Infrastruktur, Arbeitsplätzen und Attraktivität.“

„Grundsätzlich hängt die richtige Lage einer Immobilie stark mit dem jeweiligen Käufertyp zusammen, weshalb eine differenzierte Beratung angebracht ist“, fasst der Geschäftsführer von Sieben Dörfer Immobilien zusammen. „Während Kapitalanleger auf stabile urbane Märkte mit struktureller Verknappung setzen sollten, profitieren Familien mit Homeoffice-Möglichkeiten von gut angebundenen Umlandgemeinden. Dabei sollten Eigennutzer im ländlichen Raum ein besonderes Augenmerk auf die langfristige Standortqualität legen.“

Sieben Dörfer Immobilien: Ganzheitliche Beratung, langfristige Wertorientierung und persönliche Betreuung

Mit fünfzehn Jahren Markterfahrung als Immobilienunternehmer verfügt Markus Bauer über eine tiefgreifende Expertise, die in seinen ganzheitlichen Beratungsansatz einfließt. Von der Auswahl der richtigen Immobilie über den Kauf bis hin zur Verwaltung stehen der Geschäftsführer von Sieben Dörfer Immobilien und sein Team den Kunden in allen Belangen mit hoher Fachkompetenz zur Seite. „Unsere Mission ist es, individuellen Wohnraum mit höchstem Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit und Service zu schaffen – exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden“, verrät Markus Bauer abschließend. „Als verlässlicher Partner begleiten wir Projekte ganzheitlich und legen den Fokus dabei auf langfristige Werte und die persönliche Betreuung unserer Kunden.“

