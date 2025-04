Sieben Dörfer Immobilien

Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien: Die Bedeutung von Lage und Qualität beim Immobilienkauf

Der Kauf einer Immobilie ist eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, denn nicht jede Investition zahlt sich langfristig aus. Besonders der Standort und die Bauqualität bestimmen, ob eine Immobilie langfristig an Wert gewinnt oder zur finanziellen Belastung wird. Damit Käufer fundierte Entscheidungen treffen können, braucht es Expertise – oder einen zuverlässigen Ansprechpartner wie Sieben Dörfer Immobilien. Mit langjähriger Erfahrung und umfangreichem Fachwissen bietet Gründer und Geschäftsführer Markus Bauer eine umfassende Dienstleistung in der Entwicklung, Vermarktung und Verwaltung von hochwertigen Immobilien, mit der er Käufern beratend zur Seite steht. Welche Bedeutung die Lage und Qualität beim Immobilienkauf haben, verrät der Experte im Folgenden.

Der Kauf einer Immobilie ist für viele Menschen eine der größten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens – kein Wunder, dass zahlreiche Unsicherheiten damit einhergehen. Oft zeigt sich erst Jahre später, ob die Standortwahl klug war oder ob Baumängel hohe Folgekosten verursachen. Fehlentscheidungen können dazu führen, dass sich die Immobilie schlechter entwickelt als erhofft, sei es durch strukturelle Veränderungen, eine nachlassende Nachfrage in der Region oder unerwartete Sanierungskosten. „Viele Käufer unterschätzen, wie stark sich Lage und Qualität langfristig auf den Wert einer Immobilie auswirken“, mahnt Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien. „Wer sich nur vom aktuellen Markt oder von kurzfristigen Trends leiten lässt, kann später böse Überraschungen erleben.“

„Eine fundierte Standortanalyse und eine hochwertige Bauqualität sind deshalb essenziell wichtig, um langfristig von einer stabilen Wertentwicklung zu profitieren“, fährt der Experte fort. „Käufer sollten sich Zeit nehmen und fachkundige Beratung einholen, um sowohl die Lage als auch die Bausubstanz der Immobilie genau unter die Lupe zu nehmen.“ Markus Bauer agiert mit Sieben Dörfer Immobilien als Bauträger in Österreich, der Bestandshaltung, Vermietung, Bau und Verkauf hochwertiger Wohnungen vereint. Sein Fokus liegt auf exklusiven Immobilienprojekten, sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern und unbebauten Grundstücken in Wien, Graz, Velden am Wörthersee und Salzkammergut, um erstklassige Wohnanlagen zu realisieren. Dabei deckt Sieben Dörfer Immobilien die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Vermarktung bis hin zur Verwaltung ab. Markus Bauer und sein Team stehen für höchste Dienstleistungsqualität, fundierte Marktkenntnis und umfassenden Kundenservice. Außerdem steht bei ihnen das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund, ganz nach dem Leitsatz „Ich baue nur, was ich selbst meiner Familie zum Wohnen empfehlen würde.“

Standort und Bauqualität als Schlüssel zum Immobilienwert

„Die Lage gilt aus gutem Grund als der wichtigste Faktor, wenn es um den wahren Wert einer Immobilie geht“, sagt Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien. „Sie ist das Fundament jeder Immobilie.“ Auf Makroebene spielen Faktoren wie Stadt, Region, Wirtschaft und Infrastruktur eine entscheidende Rolle für die Attraktivität eines Standorts. Doch auch die Mikrolage ist von Bedeutung: Die Nähe zu Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeitangeboten entscheidet darüber, wie begehrt eine Immobilie tatsächlich ist. Zusätzlich ist die Nachfrageentwicklung ein zentraler Faktor – Gebiete mit steigender Urbanisierung oder wirtschaftlichem Wachstum versprechen langfristig höhere Wertzuwächse.

Der zweite wichtige Faktor für Werterhalt und Rendite ist die Bauqualität. Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und minimieren Instandhaltungskosten. Eine energieeffiziente Bauweise reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern steigert auch die Umweltfreundlichkeit. Moderne Baukonzepte, die auf Nachhaltigkeit, Schallschutz und Wohnkomfort setzen, können ebenfalls dazu beitragen, den Marktwert einer Immobilie langfristig zu sichern und zu erhöhen. Besonders Neubauten mit hochwertiger Ausstattung und moderner Technik bleiben meist über Jahre hinweg konkurrenzfähig, da sie den steigenden Anforderungen an Wohnkomfort, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gerecht werden.

Wer in eine Immobilie investiert, sollte daher nicht nur auf den aktuellen Marktwert achten, sondern auch die langfristigen Faktoren berücksichtigen. Denn Immobilien in minderwertigen Lagen oder mit schlechter Bausubstanz verlieren häufig an Wert und verursachen höhere Folgekosten.

So profitieren Käufer mit Neubauimmobilien von Steuervorteilen

Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich dabei immer, Experten wie Architekten, Bauingenieure oder Immobilienprofis hinzuzuziehen, deren fachkundige Beratung Käufern dabei helfen kann, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen.

Übrigens: Neubauimmobilien haben nicht nur in Bezug auf die Bauqualität häufig die Nase vorn – sie bringen Käufern auch steuerliche Vorteile. In Österreich wurde 2023 eine beschleunigte Abschreibung für Neubauten eingeführt: Im ersten Jahr können 4,5 Prozent der Anschaffungskosten steuerlich geltend gemacht werden, im zweiten Jahr drei Prozent, bevor ab dem dritten Jahr die reguläre Abschreibung in Höhe von 1,5 Prozent greift. „Solche und ähnliche Regelungen erhöhen die steuerlichen Anreize für Investoren, um den Wohnbau zu fördern“, sagt Markus Bauer von Sieben Dörfer Immobilien. „Sie sind daher ein wichtiger Faktor für Kapitalanleger, um schneller steuerliche Vorteile zu nutzen.“

Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass ein erfolgreiches Immobilieninvestment auf zwei zentralen Säulen beruht: der richtigen Lage und einer hochwertigen Bauqualität. Beide Faktoren beeinflussen nicht nur die langfristige Wertentwicklung, sondern auch die allgemeine Investitionssicherheit. Ferner steigern zusätzliche steuerliche Anreize wie die beschleunigte Abschreibung die Rentabilität – und machen Neubauimmobilien besonders attraktiv. Wer Nachhaltigkeit, Markttrends und Nachfrage gezielt berücksichtigt, schafft optimale Voraussetzungen für eine zukunftssichere Investition mit langfristiger Wertsteigerung und stabilen Renditen.

