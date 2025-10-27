Europäisches Parlament

EP-Vorschau: Mercosur/Brasilien, Indien-Handelsbeziehungen, Östliche EU-Grenze | Delegationsreisen, 27. Oktober - 2. November

Die Woche vom 27. Oktober bis 2. November

Diese Woche sind in Brüssel keine parlamentarischen Sitzungen vorgesehen, da die Woche für externe parlamentarische Aktivitäten reserviert ist. Folgende Reisen der Ausschuss-Delegationen stehen auf dem Programm:

Brasilien/Landwirtschaft/Mercosur: Eine Delegation des Landwirtschaftsausschusses wird nach Brasilien reisen, um mit Ministern und Vertretern der Bundes- und Landesregierungen über landwirtschaftliche Aspekte des Mercosur-Handelsabkommens zu diskutieren. Bei Besuchen bei brasilianischen Landwirten, Fleischverarbeitungsbetrieben und Forschungszentren werden sie sich über lokale Aspekte der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion informieren.

Mo., 27.10. bis Do., 30.10.

Indien/Handel: Eine Delegation des Ausschusses für internationalen Handel wird nach Neu-Delhi reisen, um die Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Indien zu erörtern, bevor die Frist für den Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen Ende 2025 abläuft.

Mo., 27.10. bis Mi., 29.10.

Polen/Grenzregionen: Eine Delegation des Ausschusses für regionale Entwicklung wird sich im Nordosten Polens aufhalten, um mit lokalen und regionalen Behörden die aktuellen Bedürfnisse und Prioritäten der östlichen EU-Grenzregionen zu erörtern. Die Abgeordneten werden die Grenzkontrollstellen in Slawatycze und Terespol, Infrastrukturprojekte und die Technische Universität Bialystok besuchen. Der Besuch endet mit einer Pressekonferenz.

Mo., 27.10. bis Do., 30.10.

Terminkalender der Präsidentin: Von Montag bis Mittwoch wird Präsidentin Roberta Metsola in Washington sein, um an einem vom Weltwirtschaftsforum organisierten strategischen Dialog-Rundtischgespräch über Technologie, Digitalisierung und künstliche Intelligenz teilzunehmen. Außerdem wird sie den US-Energieminister Chris Wright treffen und vor Studenten der Georgetown University sprechen.

