PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Europäisches Parlament mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Europäisches Parlament

EP-Vorschau: Mercosur/Brasilien, Indien-Handelsbeziehungen, Östliche EU-Grenze | Delegationsreisen, 27. Oktober - 2. November

Brüssel/Berlin (ots)

Die Woche vom 27. Oktober bis 2. November

Diese Woche sind in Brüssel keine parlamentarischen Sitzungen vorgesehen, da die Woche für externe parlamentarische Aktivitäten reserviert ist. Folgende Reisen der Ausschuss-Delegationen stehen auf dem Programm:

Brasilien/Landwirtschaft/Mercosur: Eine Delegation des Landwirtschaftsausschusses wird nach Brasilien reisen, um mit Ministern und Vertretern der Bundes- und Landesregierungen über landwirtschaftliche Aspekte des Mercosur-Handelsabkommens zu diskutieren. Bei Besuchen bei brasilianischen Landwirten, Fleischverarbeitungsbetrieben und Forschungszentren werden sie sich über lokale Aspekte der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion informieren.

Mo., 27.10. bis Do., 30.10.

Indien/Handel: Eine Delegation des Ausschusses für internationalen Handel wird nach Neu-Delhi reisen, um die Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Indien zu erörtern, bevor die Frist für den Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen Ende 2025 abläuft.

Mo., 27.10. bis Mi., 29.10.

Polen/Grenzregionen: Eine Delegation des Ausschusses für regionale Entwicklung wird sich im Nordosten Polens aufhalten, um mit lokalen und regionalen Behörden die aktuellen Bedürfnisse und Prioritäten der östlichen EU-Grenzregionen zu erörtern. Die Abgeordneten werden die Grenzkontrollstellen in Slawatycze und Terespol, Infrastrukturprojekte und die Technische Universität Bialystok besuchen. Der Besuch endet mit einer Pressekonferenz.

Mo., 27.10. bis Do., 30.10.

Terminkalender der Präsidentin: Von Montag bis Mittwoch wird Präsidentin Roberta Metsola in Washington sein, um an einem vom Weltwirtschaftsforum organisierten strategischen Dialog-Rundtischgespräch über Technologie, Digitalisierung und künstliche Intelligenz teilzunehmen. Außerdem wird sie den US-Energieminister Chris Wright treffen und vor Studenten der Georgetown University sprechen.

Weitere Informationen:

Die Woche im Überblick

Aktuelle Pressemitteilungen

Webstreams im Überblick

Pressekontakt:

Judit HERCEGFALVI
Pressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in
Deutschland
+ 49 (0)30 2280 1080
+ 49 (0)177 323 5202
judit.hercegfalvi@ep.europa.eu
presse-berlin@europarl.europa.eu
@EPinDeutschland

Philipp BAUER
Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in
Deutschland
+ 49 (0)30 2280 1025
+ 49 (0)171 801 8603
philipp.bauer@ep.europa.eu
presse-berlin@europarl.europa.eu
@EPinDeutschland

Thilo KUNZEMANN
Pressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in
Deutschland
+ 49 (0)30 2280 1030
+ 49 (0)171 388 47 75
thilo.kunzemann@ep.europa.eu
presse-berlin@europarl.europa.eu
@EPinDeutschland

Original-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Europäisches Parlament mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Europäisches Parlament
Weitere Storys: Europäisches Parlament
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren