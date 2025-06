Sopra Steria SE

Sopra Steria und Fraunhofer IAIS schließen strategische Partnerschaft

Ziel ist, verschiedenen Branchen schnellen Zugang zu europäischen Spitzentechnologien zu ermöglichen und so die digitale Souveränität Deutschlands und Europas zu fördern.

Sopra Steria, eine führende europäische Management- und Technologieberatung, und das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS schließen eine strategische Partnerschaft. Die enge Kooperation soll die europäische Souveränität in Schlüsseltechnologien stärken und neue Maßstäbe bei der digitalen Transformation von Wirtschaft und Verwaltung setzen. Vorrangig werden Innovationen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben.

Sopra Steria und Fraunhofer IAIS arbeiten bereits in mehreren Projekten und Initiativen erfolgreich zusammen, unter anderem im Gesundheitswesen sowie in der Finanzwirtschaft. Die jetzt geschlossene strategische Partnerschaft zielt darauf ab, skalierbare, menschenzentrierte KI-Lösungen zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen digitalen Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. So werden die Partner beispielsweise KI- Sprachmodelle individualisieren und an die spezifischen Anforderungen verschiedener Wirtschaftssektoren anpassen. Darüber hinaus kommen zukunftsweisende Technologien wie Agentic AI für Unternehmen und Verwaltung zum Einsatz, die Menschen in ihren konkreten Arbeitsschritten entlasten und sich intelligent in bestehende Prozesse einfügen.

"Die Partnerschaft von Sopra Steria und Fraunhofer IAIS ist ein strategischer Schulterschluss mit großem Potenzial", sagt Frédéric Munch, CEO von Sopra Steria Deutschland. "Unternehmen und öffentliche Verwaltung benötigen verstärkt KI-Lösungen, die im Einklang mit dem europäischen Rechtsrahmen stehen. Diese bieten wir, indem wir anwendungsnahe Spitzenforschung von Fraunhofer IAIS mit umfassender Tech- und Branchenexpertise von Sopra Steria vereinen. Durch unsere Venture Clienting Unit, Sopra Steria Ventures, bringen wir relevante Technologien direkt in die Anwendung. Unser Ziel ist es, State-of-the-art-Lösungen für die komplexen Anforderungen unserer Kunden zu entwickeln, zu implementieren und dadurch die digitale Souveränität Europas aktiv zu stärken."

"Generative KI und Agentic AI werden künftig die Grundlage der Kernprozesse vieler Branchen bilden", betont Prof. Dr. Dirk Hecker, stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer IAIS. "Deshalb freuen wir uns, die Kooperation mit Sopra Steria strategisch zu vertiefen - einem Partner, der ein fundiertes Verständnis für die Anforderungen von Wirtschaft und Verwaltung an digitale Lösungen mitbringt. Gemeinsam werden wir unsere Technologien aus der angewandten KI-Forschung in zukunftsweisende Anwendungen für Unternehmen transferieren."

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf innovativen Lösungen für die Finanzwirtschaft. Sopra Steria und Fraunhofer IAIS engagieren sich bereits unter anderem in gemeinsamen Projekten zur KI-gestützten Betrugsprävention und zur Automatisierung regulatorischer Prüfprozesse. Perspektivisch streben die Partner die Entwicklung eines proprietären, DSGVO-konformen Sprachmodells für Banken und Sparkassen an.

"Gemeinsam mit Fraunhofer IAIS entwickeln wir Technologien, die Finanzinstitute bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen effizient unterstützen und gleichzeitig ihre Innovationsfähigkeit stärken", erklärt Martin Stolberg, Head of Banking bei Sopra Steria Deutschland. "Aus der Synergie von europäischer Spitzentechnologie und jahrzehntelanger Branchenerfahrung ergibt sich so die Möglichkeit, die Digitalisierung im Finanzsektor entscheidend zu beschleunigen."

"Unsere Partnerschaft ist ein Brückenschlag zwischen Spitzenforschung, Start-ups und Unternehmen", erläutert Darius Selke, Head of Marketing, Corporate Affairs & Ventures. "Mit dem Fokus auf KI, Agentic AI und GovTech etablieren wir ein Innovationsökosystem, das den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa nachhaltig stärkt. Unser Fokus liegt darauf, Technologien nicht nur zu diskutieren, sondern sie genau dort in die Anwendung zu bringen, wo sie schnell einen Unterschied machen."

