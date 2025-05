Sopra Steria SE

Sopra Steria Deutschland schafft neue Schlüsselrolle: Darius Selke übernimmt neue Verantwortung als Head of Marketing, Corporate Affairs und Ventures für Deutschland und Österreich

Neu geschaffene Position stärkt die strategische Positionierung und aktive Schlüsselrolle der Management- und Technologieberatung im deutschen und europäischen Tech-Ökosystem.

Sopra Steria Deutschland stellt sich im Marketing strategisch neu auf: Zum 1. Mai 2025 hat Darius Selke die neu geschaffene Führungsrolle als Head of Marketing, Corporate Affairs und Ventures übernommen. Ziel ist es, die Positionierung von Sopra Steria Deutschland als führenden Technologiepartner für den deutschen Markt zu stärken - und die Marktführerschaft im europäischen Tech-Ökosystem gezielt auszubauen.

Die neue Schlüsselrolle vereint Markenführung, Kommunikation und Innovationspartnerschaften unter einem strategischen Dach. Damit setzt Sopra Steria Deutschland ein deutliches Zeichen: für klare Kommunikation, nachhaltige Wirkung - und für eine Marke, die für deutsche Technologie-Exzellenz und europäische Souveränität steht.

"Es geht nicht nur um die digitale Souveränität unserer Kunden - es geht um die Europas. Wir gestalten diesen Wandel mit Nähe zum deutschen Markt, mit europäischem Anspruch und mit der klaren Haltung eines verlässlichen Partners", sagt Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland. "Die Verbindung von Marketing, Corporate Affairs und Ventures ist ein strategisches Bekenntnis: zu unserer Marke, zu unseren Kunden - und zu dem Anspruch, Innovation mit Haltung zu verbinden."

"Auch Innovations-Ökosystem fungiert als Impulsgeber der neuen Markenstrategie."

Bereits als Head of Sopra Steria Ventures Deutschland hat Darius Selke die Innovations- und Partnerschaftsstrategie des Unternehmens entscheidend geprägt. In weniger als einem Jahr konnte sich Sopra Steria Deutschland als Partner führender Venture Capital Funds in Europa positionieren. Insbesondere die in dieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse zu technologischem Fortschritt durch europäische Ökosysteme und der Notwendigkeit von souveränen Technologie-Partnerschaften werden mit in die neue Strategie zur Schärfung der Marke "Sopra Steria" fließen.

"Unser Anspruch ist klar: Wir wollen als deutscher und europäischer Innovations- und Transformationspartner erste Wahl sein", sagt Darius Selke. "Dazu müssen wir nicht nur die technologische Exzellenz ins Zentrum stellen, sondern auch die Kraft unserer Marke nutzen, um unseren Markenkern überzeugend zu erzählen - für Kunden, Partner und europäische Top-Talente gleichermaßen. Mein Ziel ist es, Sopra Steria Deutschland zu einer unverwechselbaren Marke zu formen, die für Mut zur Veränderung, unternehmerische Leidenschaft und nachhaltige Wirkung steht."

Die Management- und Technologieberatung wird damit künftig noch stärker als das verstanden, was es bereits ist: ein Schlüsselpartner mit hoher technologischer Exzellenz, starker Kundennähe - und als Brücke zwischen europäischer Strategie und lokaler, souveräner Umsetzung im deutschen Markt.

"Markenstrategie mit klarer Haltung für europäische Digitalisierung made in Germany."

"Deutschland braucht eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie wir künftig Innovation schaffen wollen. Darius Selke hat für Sopra Steria Deutschland zuletzt in zwölf Monaten eine erfolgreiche Venture-Clienting-Einheit aufgebaut und damit eine Antwort auf diese drängende Frage gegeben: Innovations-Partnerschaften zwischen Unternehmen und europäischen Startups sind ein Katalysator für die digitale Transformation. Diesen Anspruch werden wir zukünftig unter der Führung von Darius Selke noch stärker in unserer Marke verankern", sagt Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland.

Darius Selke übernimmt die Marketingverantwortung von Birgit Eckmüller, die das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. "Mit über 25 Jahren Unternehmenszugehörigkeit hat Birgit Eckmüller die Firma nicht nur durch viele Phasen begleitet, sondern in ihrer Zeit hier auch Maßstäbe in Marketing und Kommunikation gesetzt. Dafür gilt ihr mein ganz persönlicher Dank," so Frédéric Munch weiter.

Mit der strategischen Neuordnung bekräftigt Sopra Steria Deutschland den Anspruch als führender Taktgeber des deutschen Tech-Ökosystems. "Europa zweifelt oft an seinen eigenen Fähigkeiten, wenn es um Technologieführerschaft geht. Mit der neuen Positionierung unserer Marke werden wir Sopra Steria Deutschland nicht nur als Technologiepartner für unsere Kunden, sondern auch als eine starke Stimme für die deutsche und europäische Digitalisierung etablieren. Dass wir den digitalen Wandel gestalten und umsetzen können, wissen wir. Jetzt gilt es, das noch eindringlicher zu erzählen - für Partner, Kunden und junge Top-Talente", sagt Darius Selke.

