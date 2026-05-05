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Neue Sky Original Doku begleitet Schalke 04 hautnah und exklusiv auf dem Weg in die Fußball-Bundesliga

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Unterföhring (ots)

Zweiteilige Sky Original Doku zeigt hautnah den Weg des Traditionsvereins FC Schalke 04

Produziert von mach2media aus Köln in Zusammenarbeit mit Schalke 04 im Auftrag von Sky Deutschland

Regie führt Christoph Küppers, als Co-Autor fungiert Martin Schultheiß, Executive Producer von mach2media ist Simon Südel, Executive Producer von Sky ist Nico Gammella

Exklusive Interviews mit Miron Muslic, Frank Baumann, Youri Mulder, Kenan Karaman, Timo Becker und Winter-Neuzugang Edin Dzeko

Teil 1 der Doku im Spätsommer 2026 auf Sky und WOW, Teil 2 dann im Jahr 2027

Unterföhring, 5. Mai 2026 - Den langen Weg bis zum Aufstieg des FC Schalke 04 zeigt eine neue zweiteilige Sky Original Doku, die den Traditionsclub exklusiv über Monate begleiten konnte. Das Sky Original über Schalke 04 zeichnet die Entwicklung des Traditionsklubs aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga hin zum Bundesliga-Aufsteiger 2026 nach. Dabei geht es explizit nicht nur um das Geschehen auf dem Rasen, sondern auch um einzigartige Einblicke in die Schaltzentrale des Klubs, den Privatraum von Spielern und die Sichtweisen von Fans und Legenden. Der erste Teil der Doku wird im Spätsommer 2026 exklusiv auf Sky und WOW zu sehen sein. Teil 2 folgt dann 2027.

Die Kameras begleiten bereits seit über einem Jahr in einer nie dagewesenen Nähe die Mannschaft und alle relevanten Entwicklungen rund um den Klub. Im Laufe der Zeit sind dabei persönlichste und exklusivste Aufnahmen entstanden.

Die Protagonisten kommen aus verschiedenen Bereichen: Trainer Miron Muslic ist ebenso mit an Bord wie Sportvorstand Frank Baumann und Youri Mulder, Direktor Profifußball. Aus der Mannschaft haben die Kameras Kapitän Kenan Karaman, Vize-Kapitän Timo Becker und Winter-Neuzugang Edin Dzeko begleitet. Natürlich kommen aber auch Vereinslegenden, externe Beobachter und Fans zu Wort.

Produziert wird das Sky Original von mach2media aus Köln in Zusammenarbeit mit Schalke 04 im Auftrag von Sky Deutschland. Regie führt Christoph Küppers, als Co-Autor fungiert Martin Schultheiß. Executive Producer von mach2media ist Simon Südel, von Sky Deuschland Nico Gammella. Das Media House des FC Schalke 04, verantwortet von Marc Siekmann (Direktor Kommunikation) und Martin Opilski (Bereichsleiter Media House), treibt das Projekt von Vereinsseite voran. Die Kameras des Team Film waren von Beginn an ganz dicht an der Mannschaft.

Christoph Küppers (Regisseur): "Im Rahmen unserer Arbeit durften wir die unfassbare Wucht von Schalke 04 am eigenen Leib erfahren. Die Einblicke, die die Doku-Kameras einfangen durften, sind einzigartig, gehen unter die Haut und lassen Sportherzen höherschlagen. Nicht nur weil diese Saison mit dem Aufstieg gekrönt wurde, freuen wir uns riesig auf diese besondere Dokumentation. Wir wollen explizit auch die Entwicklung des Klubs sowie die riesige Bedeutung von S04 für die Stadt und die Region abbilden."

Alexander Rösner (Chefredakteur Sky Sport): "Der FC Schalke 04 steht für Tradition, Leidenschaft und Emotionen - für manchen Fan ist Schalke sogar fast schon eine Religion. Dieser Klub gehört in die Bundesliga. Die Rückkehr ins Oberhaus ist ein Gewinn für die Liga - und selbst Erzrivale Borussia Dortmund dürfte das Revierderby vermisst haben. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen unglaublichen Hype bebildern dürfen und dass uns Schalke das Vertrauen geschenkt und uns über Monate einmalige Eindrücke für eine außergewöhnliche Dokumentation geliefert hat."

Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender FC Schalke 04): "Bereits im Frühjahr 2025, noch bevor dieser große und hoch verdiente Erfolg abzusehen war, hat uns das Media House den Vorschlag unterbreitet, eine filmische Begleitung des Vereins zu beginnen. Ziel war und ist es, den FC Schalke 04 in seiner Bedeutung für Menschen, Stadt und Region zu zeigen. 'Der Mythos vom Schalker Markt' war von Tag eins an der Arbeitstitel, und ich bin mir sicher, dass wir diesen Geist gemeinsam transportieren werden. Stellvertetend für die Vereinsführung bedanke ich mich bei Sky und Mach2Media für das Vertrauen. Und insbesondere auch bei unseren Mitarbeitenden aus Kommunikation und Sport, die das Projekt mit so viel Energie und Kreativität getrieben haben."

Über Sky Deutschland:

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