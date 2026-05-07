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WOW startet erstmals U27-Angebot im Sport-Streaming

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Unterföhring (ots)

Mit "WOW Live-Sport Young" richtet sich WOW gezielt an eine neue Generation von Sportfans

Preisvorteil von 5 Euro pro Monat gegenüber dem regulären Jahresabo

Unterföhring, 7. Mai 2026 - WOW startet ein neues Angebot für junge Erwachsene: Mit "WOW Live-Sport Young" erhalten alle 18- bis 26-Jährigen das WOW Live-Sport-Abo zu vergünstigten Konditionen. Damit reagiert WOW auf die wachsende Preissensibilität jüngerer Zielgruppen und bringt ein speziell auf junge Sportfans zugeschnittenes Angebot im Sport-Streaming auf den Markt.

Angebote speziell für junge Zielgruppen sind in vielen Branchen etabliert - etwa im Mobilfunk oder im Banking. Mit dem U27-Angebot greift WOW diesen Ansatz auf und überträgt ihn erstmals auf den Streamingmarkt für Live-Sport.

Das WOW Live-Sport-Abo ist ab sofort im U27-Angebot für 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten erhältlich (regulär 29,99 Euro). Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit geht das Abo in ein monatlich kündbares Modell zum regulären Preis von 44,99 Euro über. Alternativ kann erneut ein Jahresabo abgeschlossen werden.

Jill Harkness, Vice President Commercial bei Sky Deutschland: "Wir sehen, dass gerade jüngere Zielgruppen sehr bewusst entscheiden, für welche Inhalte sie bezahlen. Mit dem U27-Angebot gehen wir einen ersten Schritt, um den Zugang zu unserem Live-Sport-Angebot für sie attraktiver zu gestalten und neue Zielgruppen anzusprechen."

Im WOW Live-Sport-Abo enthalten sind unter anderem alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf.

Die Altersverifikation erfolgt über einen externen Dienstleister. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Nutzer einen Code, der im Bestellprozess eingelöst werden kann.

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