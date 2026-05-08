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"Diese Ochsenknechts", Folge 6: Zwischen Geisterjagd und Horrortrip

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Unterföhring (ots)

Nervenkitzel pur in der 6. Folge von "Diese Ochsenknechts" (verfügbar ab Dienstag, dem 12. Mai exklusiv auf Sky und WOW und zu sehenbei Sky One um 20:15 Uhr)! Jimi stellt sich seiner größten Angst und wagt sich an einen verlassenen Lost Place in Brandenburg, der selbst Hartgesottene erschaudern lässt. Gemeinsam mit YouTuber Dennis begibt er sich auf eine unheimliche Geisterjagd und versucht, Kontakt zu verstorbenen Seelen aufzunehmen. Doch was als mutiges Abenteuer beginnt, wird schnell zur nervlichen Zerreißprobe. Währenddessen entwickelt sich die geplante Traumreise nach Südafrika für einen Teil der Ochsenknecht-Familie zum absoluten Albtraum: Cheyenne und Nino sitzen am Flughafen fest - Chaos, Frust und alte Spannungen inklusive. Natascha setzt alles daran, die Situation zu retten. Doch steckt hinter ihrem Einsatz mehr als nur organisatorisches Talent und ist es der Versuch, die Wogen zwischen Mutter und Tochter endlich zu glätten?

Jimi, der Geisterjäger

"Ich glaube ja schon an sowas, muss ich ehrlich sagen", betritt Jimi mit Dennis - seines Zeichens Content Creator und Experte für paranormale Phänomene - ein abgelegenes, altes Fabrikgebäude in Brandenburg. Die Mission der beiden: Geisterjagd und die Hoffnung auf eine Begegnung der übernatürlichen Art! "Ich möchte da nicht mit irgendwelchen bösen Energien in Berührung kommen, deshalb muss man da mit Respekt reingehen", ist Jimi überzeugt, ein ganz besonderes Erlebnis vor der Nase zu haben. Schließlich hatte er schon in seiner Kindheit in einem Hotelzimmer in England ein gruseliges Erlebnis, was er sich bis heute nicht erklären kann.... Ausgerüstet mit Hightech-Equipment, mit dem auch die kleinste übernatürliche Bewegung dokumentiert werden kann, begibt sich das Geisterjäger-Team in die Tiefen des alten Gemäuers. Plötzlich schlagen die Detektoren aus und die Spur führt in einen langen Gang - wartet dort vielleicht eine böse Überraschung? Endlose Räume, stockdunkle Umgebung und zu allem Überfluss wird es eigenartigerweise immer kälter - Jimi bekommt es langsam mit der Angst zu tun. "Wir starten jetzt mal ein paranormales Experiment", will Dennis mit Jimi den unerklärlichen Bewegungen und Schwingungen endgültig auf den Grund gehen. Wieder schlagen die empfindlichen Sensoren Alarm und beide sind sich nun sicher: Hier muss "etwas" oder "jemand" anwesend sein! Als sich Jimi wenig später allein auf einem Stuhl in einem Kellerraum wiederfindet und unbekannte Stimmen aus seinem Walkie Talkie zu hören sind, die niemand erklären kann, läuft allen ein eiskalter Schauer über den Rücken. Alles nur fauler Zauber, oder ist an der übernatürlichen Energie dieses Ortes tatsächlich etwas dran?

Eine Reise mit Hindernissen: Willkommen in Südafrika!

Für die Ochsenknechts heißt es heute: Koffer packen, denn auf die Familie wartet ein Reiseerlebnis, das sie so schnell nicht mehr vergessen wird. In Südafrika wollen Natascha, Cheyenne, Bärbel, Jimi, Wilson und Nino zwei Wochen lang Abenteuer und Wildnis pur genießen. "Wir werden auf Safari gehen, mit Haien tauchen, Hochseeangeln - alles Mögliche wird passieren", ist Natascha kurz vor der Abreise euphorisch. "Eigentlich habe ich Bock drauf - doch bekanntermaßen sind Familienurlaube immer mit Stress verbunden", hat Jimi eher gemischte Gefühle. Wird die Vorfreude aus Deutschland bis nach Afrika halten? Zunächst heißt es erstmal: Rein in den Flieger und Abflug Richtung Kapstadt. Während Natascha, Bärbel, Jimi und Wilson ohne Probleme in Südafrika landen, bahnt sich für Cheyenne, Nino und ihre kleinen Kinder ein regelrechter Horrortrip an! Mit dem Plan, ab München zusammen mit dem Rest der Ochsenknecht-Familie ins Flugzeug zu steigen, sollte der Urlaub eigentlich ideal starten. Doch eine wetterbedingte Verspätung am Gate lässt die Urlaubsträume jäh zerplatzen - der Flieger Richtung Kapstadt startet ohne Cheyenne und ihre kleine Familie! Als zu allem Überfluss auch noch sämtliche Koffer verschwunden zu sein scheinen, ist Nino der Verzweiflung nahe: "Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt am liebsten nach Hause fahren", schiebt er Frust. In der Sonne Südafrikas versucht Natascha am Telefon inzwischen alles, um ihre Tochter und die kleine Familie aus der verfahrenen Situation zu befreien. Stunde um Stunde vergeht und eine Lösung des Problems gestaltet sich schwieriger als gedacht. Werden es Cheyenne und Nino schaffen, die Reise überhaupt noch anzutreten?

Fotos gibt es über das SkyFotoweb

Folgen-Screener sind im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert Staffel 5 der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5, ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.de

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