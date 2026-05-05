STERN

Die Nominierten für den stern-Preis 2026

Hamburg (ots)

Die Nominierten für den stern-Preis 2026 stehen fest. Die Mitglieder der Jurys haben jeweils drei Beiträge in den Kategorien "Lokal", "Investigation", "Fotogeschichte des Jahres", "Egon Erwin Kisch-Preis" und "Dokumentation" ausgewählt. Mit dem renommierten Preis zeichnet der stern exzellente publizistische Arbeiten aus Print, TV, Radio, Web und Fotografie aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 19. Mai 2026 bei einer feierlichen Preisverleihung - moderiert von RTL-Journalistin Pinar Atalay und stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz - in Hamburg bekanntgegeben.

Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Dokumentation":

- Klaus Stern - Watching you - Die Welt von Palantir und Alex Karp - ARD Mediathek

- Katrin Wegner - Akutstation Psychiatrie - ARD Mediathek

- Christian Alt, Solveig Gode, Christian Heinemann, Tami Holderried, Lars-Marten Nagel, Michael Verfürden - Catching Chris. Auf der Spur des Millionenbetrügers - Handelsblatt

Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Lokal":

- Erik Westermann - Im Bann des Opfers. Anatomie eines Justizirrtums - Braunschweiger Zeitung / Recherchekooperation mit DER SPIEGEL

- Robert Esser, Stephan Mohne, Jan Mönch, Christoph Pauli, Oliver Schmetz - Der Pfleger will seine Ruhe haben: Der Serienmord im Krankenhaus und die Hintergründe - Aachener Zeitung

- Agnes Polewka - Verbrechen im Quadrat: Terroranschlag in Mannheim - der Podcast zu den Hintergründen und dem Prozess - Mannheimer Morgen, Spotify

Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Fotogeschichte des Jahres":

- Emile Ducke - Die Schatten des Sieges - DIE ZEIT

- Jana Mai - "Ich bin keine Frau, ich war nie eine" - stern

- Johanna-Maria Fritz - Die Vergessenen - ZEIT Magazin

Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Investigation":

- Nicole Rosenbach - Der Kinderpsychiater - Die Macht des Dr. Winterhoff - ARD Mediathek

- Jörg Diehl, Roman Dobrokhotov, Christoph Giesen, Christo Grozev, Roman Höfner, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, Thomas Schulz, Annika Zeller - Der Spion, der in die Kälte ging - DER SPIEGEL / Kooperation mit ZDF, The Insider, Der Standard, PBS "Frontline"

- Jonas Fedders, Markus Frenzel, Angelique Geray, David Holzapfel, Tina Kaiser, Tim Kickbusch, Frederik Mittendorff, Marc Neller, David Walden - Das braune Kinderzimmer - Justin und die rechten Terroristen - stern und RTL

Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Egon Erwin Kisch-Preis" (geschriebene Reportage):

- Philipp Daum - "Du bist wie ein Vater für mich. Nicht so ein Arsch wie mein letzter" - DIE ZEIT

- Sascha Lehnartz - Leben, ohne davon zu erzählen - Welt am Sonntag

- Lea Mohr - Mama, bin ich ein Klotz an deinem Bein? - ZEIT ONLINE

Alle Infos unter www.sternpreis.stern.de.

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