Mitteldeutsche Zeitung

Naturschützer wollen Wald im Südharz kaufen

Wirtschaft/Agrar/Wald (ots)

Halle. Naturschützer wollen im Südharz große Flächen Wald erwerben. Der Stolberger Hotelier Clemens Ritter von Kempski verkauft rund 1.000 Hektar Wald rund um Stolberg an die Nabu-Stiftung. "Aus unternehmensstrategischen Überlegungen heraus haben wir entschieden, uns von dem größeren Teil der Forstwirtschaft im Südharz zu trennen", teilte von Kempski der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe) mit.

Die Nabu-Stiftung, die Teil des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ist, bestätigt die Übernahme von 1.000 Hektar. "Den erfolgten Kaufvorgang sehen wir als Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit, um den Naturschutz und die regionale Entwicklung im Südharz zu befördern", teilte Christian Unselt, Vorsitzender der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe, mit. Die Waldflächen werden nach seinen Worten aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen und als "Urwald von morgen der natürlichen Eigendynamik überlassen".

Die Nabu-Stiftung bestätigt, dass der Kauf zum großen Teil durch Fördermittel des Bundes aus dem "Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz" finanziert wird. Nach MZ-Informationen soll der Preis bei etwa 30 Millionen Euro liegen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell