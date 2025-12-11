Livetalk-Format stern Stunde / Künstliche Intelligenz: Angela Merkel sieht Europa "vor großer Schlacht" mit den USA

STERN

Künstliche Intelligenz: Angela Merkel sieht Europa "vor großer Schlacht" mit den USA

Angela Merkel sieht Europa bei Fragen zu künstlicher Intelligenz vor "einer großen Schlacht" mit den USA. Das sagte die ehemalige Bundeskanzlerin bei der stern Stunde in Berlin im Gespräch mit stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. "Es wird eine entscheidende Frage, ob wir digitale Medien kontrollieren können. Wie sieht der Algorithmus aus? Wer bestimmt über den?" Hier müssten dringend Leitplanken eingezogen werden, so Merkel. "Über jede neue Technologie muss am Ende der Mensch entscheiden können. Wir brauchen da Regeln. Das wird bei Künstlicher Intelligenz genauso sein."

Auch zu ChatGPT hat die Ex-Kanzlerin eine klare Meinung. Auf die Unentschlossenheit des Chatbots angesprochen, wenn man ihn frage, ob ihre Kanzlerschaft gelungen gewesen sei, sagte sie: "ChatGPT ist feige. Der redet einem gern nach dem Mund." So wie man es dort eingebe, werde man auch entsprechende Antworten bekommen.

Merkel zu Gleichberechtigung in Politik: "Bei manchen Bildern freut man sich, dass es Bärbel Bas gibt"

In der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der deutschen Politik sieht Angela Merkel noch Nachholbedarf. "Wenn man so manche Koalitionsausschuss-Bilder sieht, dann freut man sich, dass es Bärbel Bas gibt", sagte die Ex-Bundeskanzlerin. "Ohne Fördermaßnahmen setzt sich Artikel 3 GG, also Frauen und Männer sind gleichberechtigt nicht durch, nur weil wir in einer freiheitlichen Gesellschaft leben", so Merkel weiter. Da bräuchte es Maßnahmen. "Es heißt oft, es gibt keine Frauen. Dann macht man es verbindlich und dann finden sich auf einmal doch jede Menge Frauen, die das prima machen."

Merkel sei, wie sie es in ihrem Buch geschrieben habe, "Feministin, aber auf meine Art".

