Sea Cloud Cruises

Unter weißen Segeln: Sea Cloud Cruises liefert Inspirationen für die Urlaubsplanung 2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Privatyacht-Feeling bei Segelreisen im Mittelmeer, rund um die Azoren, Kanaren, Karibik und Mittelamerika

Besondere Momente auf See und exklusive Events an Land

Bei Buchung bis 31.12.2025: Advents-Special für ausgewählte Reisen

Die Weihnachtszeit ist die Zeit für Familie und Freunde und damit der ideale Moment, um den gemeinsamen Urlaub zu planen. Sea Cloud Cruises belohnt Kurzentschlossene in diesem Jahr mit einem Extra, denn bis zum 31. Dezember 2025 gibt es bei der Buchung ausgewählter Kreuzfahrten Reiseleistungen im Wert von rund 500 Euro geschenkt*. Auch darüber hinaus überzeugt der Hamburger Anbieter exklusiver Segelkreuzfahrten für 2026 mit besonderen Reiserouten abseits der Massen und außergewöhnlichen Events an Land. Ganz gleich, wohin es geht: Das Privatyacht-Gefühl begleitet jede Fahrt, denn an Bord sind nur 94 bzw. 136 Gleichgesinnte.

Höhepunkte des Programms 2026

Zu den Höhepunkten des Programms 2026 zählen Segelreviere, die sich nur mit kleineren Schiffen intensiv erleben lassen: Die Sea Cloud Spirit steuert im Sommer gleich fünf Inseln der Azoren an, ein Reiseziel mit spektakulären Vulkanlandschaften und üppiger Natur, das nur selten unter Segeln bereist wird. Ein weiteres besonderes Erlebnis im Rahmen von Reiserouten mit Venedig ist die direkte Einfahrt der Sea Cloud II in die Lagune, denn dieses Privileg genießen nur noch wenige Schiffe. Die Segelrouten in der Ägäis stehen ganz im Zeichen des authentischen Griechenlands. Denn die Sea Cloud II steuert auf mehreren Routen weniger bekannte Kykladen-Inseln wie Amorgos, Milos, Poros, Spetses und Syros an, die ein Griechenland fernab der üblichen Besucherströme zeigen. Ergänzend bieten Reisen mit der Sea Cloud II intensive Entdeckungen auf Sizilien, mit der Sea Cloud Spirit erkunden Gäste die Inselwelten von Sardinien und Korsika.

In der Wintersaison 2025/2026 sowie 2026/2027 stehen für die Sea Cloud Spirit neben Touren durch die karibische Inselwelt sieben einzigartige Reisen nach Mittelamerika mit Panama inklusive Fahrt durch den Panama-Kanal, Costa Rica, Belize, Honduras und Mexiko auf dem Kursplan.

Besondere Momente auf See und exklusive Events an Land

Zu den charakteristischen Elementen jeder Reise auf den Schiffen von Sea Cloud Cruises gehören Erlebnisse wie das Beobachten des Segelsetzens, was an Bord der Sea Cloud noch per Hand erfolgt, das Klettern in die Wanten unter Anleitung der Crew, eine Zodiac-Tour rund um das Schiff unter vollen Segeln oder exklusive Badestopps in geschützten Buchten. Ein beliebter Bestandteil vieler Karibikrouten ist zudem das Beach-BBQ, bei dem eine Bucht für einen Tag ausschließlich für die Gäste der Sea Cloud reserviert wird.

Darüber hinaus bietet die Reederei ihren Gästen auch in 2026 eine Reihe an Highlights. Dazu gehört das Beobachten legendärer Segelregatten aus nächster Nähe genauso wie eigens kuratierte, exklusiv für Gäste arrangierte Veranstaltungen an Land:

Gäste der Sea Cloud II begleiten die St. Barths Bucket Regatta auf der Reise "Karibische Yachten & Traumstrände" (6. bis 16. März 2026).

auf der Reise "Karibische Yachten & Traumstrände" (6. bis 16. März 2026). Die Sea Cloud Spirit wird im Rahmen der Reisen "Von Côte d'Azur bis Cinque Terre" von Nizza nach Monte Carlo (24. September bis 1. Oktober 2026) bzw. "Sehnsucht nach Dolce Vita" von Monte Carlo nach Catania (1. bis 10. Oktober 2026) Zaungast der weltbekannten Regatta "Les Voiles de Saint-Tropez" sein.

sein. Die Jubiläumsreise der Sea Cloud II "Von der Toskana an die Côte d'Azur" (2. bis 11. Mai 2026) feiert den 25. Geburtstag mit einem exklusiven Sundowner-Cocktail im legendären Monaco Yacht Club .

. Das Nationaltheater von Split öffnet im Rahmen der STEINWAY-Musikreise seine Tore exklusiv für Gäste der Reise "Ein Musiksommer zwischen Peloponnes und Lagunenstadt" (7. bis 17. August 2026) - zu einem Konzert der Extraklasse mit dem international renommierten Pianisten Lovre Marusic.

öffnet im Rahmen der STEINWAY-Musikreise seine Tore exklusiv für Gäste der Reise "Ein Musiksommer zwischen Peloponnes und Lagunenstadt" (7. bis 17. August 2026) - zu einem Konzert der Extraklasse mit dem international renommierten Pianisten Lovre Marusic. Eine private Vorführung der Königlichen Andalusischen Reitschule in Cádiz steht für Gäste der Geburtstagsreise "Lissabon und die Sonnenküsten Spaniens" (13. bis 22. August 2026) auf der Sea Cloud Spirit auf dem Programm.

*Überblick Advents-Special

Das Angebot gilt für die folgenden vier Reisen und ist bis zum 31. Dezember 2025 unter Angabe des Codes XMASSPECIAL2025 auf seacloud.com und im Reisebüro buchbar:

SCII-2626 - Segelparadies Kykladen: 7 Nächte ab/bis Piräus (Athen), 24. bis 31. Juli 2026

SCS-2634 - Dolce Vita entlang des Stiefels: 9 Nächte ab Monte Carlo bis Catania, 1. bis 10. Oktober 2026

SCS-2638 - Königsstädte und Feuerberge: 11 Nächte ab Málaga bis Las Palmas, 2. Bis 13. November 2026

SCII-2643 - Karibik pur auf den Antillen: 7 Nächte ab/bis Barbados, 15. Bis 22. Oktober 2026

Die Extras im Detail

Drei inkludierte Ausflüge (pro Person, je nach Verfügbarkeit, Veröffentlichung der Landausflüge mit den Reiseunterlagen ca. zwei Monate vor Reisebeginn)

Open Bar (alle offenen Bargetränke aus der regulären Getränkekarte an Bord des jeweiligen Schiffes)

Eine wohltuende Massage für 30 Minuten (pro Person; Termine buchbar an Bord & nach Verfügbarkeit)

Original-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuell