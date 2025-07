Sea Cloud Cruises

Raum für feine Zwischentöne

Jazzpianist Joja Wendt geht für zwei Konzertreisen an Bord der Sea Cloud Spirit

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Pianist und Entertainer Joja Wendt hat bei Sea Cloud Cruises angeheuert. Zum Abschluss der Mittelmeersaison 2025 und zu Beginn der Karibiksaison 2025/2026 wird der Hamburger Klaviervirtuose die Gäste der Sea Cloud Spirit auf zwei Reisen musikalisch begleiten. "Ich freue mich auf die intime Atmosphäre an Bord dieses einzigartigen Schiffes, die mir eine besondere Nähe zum Publikum erlaubt", sagt der Künstler.

Joja Wendt füllt buchstäblich spielend größte Konzertsäle. Doch auch bei seinen Auftritten vor so vielen Menschen sucht er die Nähe zum Publikum. "Meine ursprüngliche musikalische Heimat ist der Club", erklärt er seinen Ansatz, "das hilft in vielen Situationen, die naturgegebene Distanz eines Konzertsaales zu verringern." Bei seinen Konzerten auf der Sea Cloud Spirit braucht er sich mit diesem Gedanken nicht weiter zu beschäftigten: Der Steinway-Flügel steht an Bord beinahe auf Armeslänge von den maximal 130 Besucherinnen und Besuchern seiner Auftritte entfernt.

Mit seinen beiden Reisen auf der Sea Cloud Spirit gönnt sich Joja Wendt eine willkommene Abwechslung und Pause von seiner aktuellen und nahezu ausverkauften Deutschland-Tournee. Deren Motto "Spiel doch mal leiser" interpretiert er auf dem luxuriösen Großsegler etwas anders, als es der seiner Autobiografie entlehnte Titel vermuten lässt: "Die überschaubaren Dimensionen des Schiffes und sein stilvolles Ambiente bilden einen einzigartigen Raum, in dem leise Zwischentöne und musikalische Vielfalt ein besonderes Gehör finden."

Der Einladung von Sea Cloud Cruises zu den Reisen vom 17. bis 25. Oktober 2025 (Nizza-Mallorca) und vom 18. bis 25. Januar 2026 (St. Maarten - St. Maarten) folgte der Künstler noch aus einem weiteren Grund. "Auf einem solchen traditionellen Segelschiff Jazz spielen und hören zu dürfen, fühlt sich an wie die Rückkehr in die Epoche der großen Seereisen, auf denen der Ocean-Pianist einer der wenigen und damit ganz wichtigen Fixpunkte vor dem Horizont war."

Die Konzertreisen mit Joja Wendt sind Teil eines anspruchsvollen Musikprogramms, das seit vielen Jahren zu den besonderen Merkmalen von Sea Cloud Cruises zählt. Im aktuellen Programm 2025/2026 sind unter anderem auch drei Reisen mit den Jazz-Musiker Chris Hopkins geplant.

Weitere Informationen unter www.seacloud.com

Original-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuell