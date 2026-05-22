NUR MAL SO ZUM WISSEN

Apothekenreform: Rettungspaket oder Versender-Gesetz?

Podcast #NURMALSOZUMWISSEN #224

Berlin (ots)

In der aktuellen Folge ihres Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN werfen Tom Bellartz und Patrick Hollstein einen analytischen Blick hinter die Kulissen der anstehenden Apothekenreform. Während die Politik die stufenweise Erhöhung des Fixums (auf 9,00 Euro im Juli und 9,50 Euro im Januar) medienwirksam ins Schaufenster stellt, entlarven die beiden Branchen-Insider das Gesetz als cleveres politisches Manöver, das bei genauerer Betrachtung mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert.

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt und hat mittlerweile den niedrigsten Stand seit 1977 erreicht. Die Politik wollte hier ansetzen, doch die Ausgestaltung der Reform sorgt für Diskussionsstoff: Um das Honorarplus zu finanzieren, setzt das Ministerium auf eine interne Umverteilung und schichtet Mittel um, die eigentlich für pharmazeutische Dienstleistungen vorgesehenen waren, nun aber in den Notdienst fließen sollen. Zudem zeichnet sich ab, dass der bald steigende Zwangsabschlag an die Krankenkassen die wirtschaftlichen Effekte der Honorarerhöhung spürbar dämpfen wird. Und dass das Fixum steigt, ist bislang nur versprochen. Einen Entwurf gibt es nach wie vor nicht.

Die tieferen, noch ungelösten Herausforderungen des Gesetzes betreffen die Struktur der inhabergeführten Apotheken. Durch das neu entflammte Skonto-Thema droht eine spürbare Marktspreizung. Während Groß- und Megaapotheken über ihr Einkaufsvolumen mit dem Großhandel Rabatte verhandeln können, stehen kleine Landapotheken ohne diese Marktposition vor wirtschaftlichen Hürden. Schon jetzt führt die Finanznot dazu, dass sich kleinere Betriebe teure, für Patient:innen lebenswichtige Medikamente wie Biosimilars schlicht nicht mehr ans Lager legen können - ein Desaster für die Patientenversorgung bundesweit.

Zudem analysieren Tom Bellartz und Patrick Hollstein den geplanten Innovationsschub durch neue Aufgaben wie assistierte Telemedizin, erweiterte Impfungen und Blutabnahmen als reinen Investitions- und Platzkampf. Weil all diese Angebote oft in ein und demselben Beratungsraum stattfinden müssten, stehen kleinere Apotheken vor organisatorischen und personellen Hürden. Während größere Strukturen die nötigen Ressourcen für diese Anforderungen mitbringen, werfen die neuen Regelungen zur PTA-Vertretung und zur Liberalisierung von Zweigapotheken grundlegende ordnungspolitische Fragen auf.

Kritisch hinterfragen die Podcaster auch die Anpassungen für den Versandhandel. Dass lückenlose Temperatur- und Qualitätskontrollen für Logistiker wie DHL auf der Zielgeraden aus dem Gesetz gestrichen wurden, schafft veränderte Wettbewerbsbedingungen im Markt. Während beim Spitzenverband Abda die Ergebnisse als wichtiger Etappensieg verbucht werden, bringt diese Episode das unfertige Taktieren der Politik auf den Punkt: Die Reform bietet längst noch kein stabiles Fundament, sondern bleibt ein politischer Kompromiss mit vielen Unbekannten für die flächendeckende Versorgung.

#NURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.

Aktuelle Ausgabe: https://www.youtube.com/watch?v=Bw4ezolvFHc

Mehr Infos: www.nurmalsozumwissen.de

Der Podcast #NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.

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