KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Windpark in der Ukraine

Frankfurt am Main (ots)

Wiederaufbau des vom Krieg betroffenen Energiesektors

Windkraftanlagen aus Deutschland

Der Windpark mit einer Gesamtleistung von 60 MW befindet sich in der Region von Lwiw im Westen der Ukraine. Lieferant und Installateur der 9 Windkraftanlagen ist der renommierte deutsche Hersteller Nordex.

Die KfW IPEX-Bank finanziert den Export an die ukrainische Projektgesellschaft Atlas Global Energy LLC mit 42,3 Mio. EUR. Die Finanzierung wird von der türkischen Eksim-Gruppe garantiert und von der Bundesrepublik Deutschland über die deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes abgesichert.

"Wir sind stolz darauf, dieses wichtige Projekt trotz schwieriger Bedingungen finanziert zu haben", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Dies ist vor allem der Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Partnern Atlas Global und der Eksim-Gruppe zu verdanken. Mit unserem gemeinsamen Engagement leisten wir einen Beitrag zum Wiederaufbau der ukrainischen Energieinfrastruktur."

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