KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für RAILPOOL zur Verfügung

Frankfurt am Main (ots)

100 Mio. EUR CAPEX-Fazilität für Bestellung von neuen Lokomotiven

Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 269 (Investitionskredit Nachhaltige Mobilität Individualvariante)

Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Güterverkehr in Deutschland

KfW IPEX-Bank agiert als Facility Agent unter bestehender Finanzierungsplattform

Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem langjährigen Kunden RAILPOOL als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 100 Mio. EUR zur Verfügung. RAILPOOL plant, im Rahmen des KfW-Programms 269 "Investitionskredit Nachhaltige Mobilität" zusätzliche Lokomotiven zu beschaffen.

Die neue CAPEX-Fazilität, für die die KfW IPEX-Bank als alleiniger Kreditgeber fungiert, wird in die bestehende Finanzierungsplattform von RAILPOOL integriert. Bei dieser Finanzierungsplattform übernimmt die KfW IPEX-Bank bereits sämtliche Agency-Funktionen.

"Es ist für uns selbstverständlich, unseren Kunden die ganze Bandbreite an verfügbaren Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung zu stellen" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Deshalb freut es uns besonders, dass wir unseren geschätzten Kunden RAILPOOL mit diesem KfW-Förderkredit unterstützen können."

Ingo Wurzer, CFO von RAILPOOL: "Wir freuen uns sehr über die Stärkung unseres Wachstums durch die erneute Zusammenarbeit und den Ausbau der langjährigen Partnerschaft mit der KfW IPEX-Bank."

RAILPOOL wird die mit dem Förderkredit erworbenen Loks überwiegend in Deutschland einsetzen.

Mit dieser Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene und trägt so zur Dekarbonisierung im Verkehrssektor bei.

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