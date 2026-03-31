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KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

Frankfurt am Main (ots)

Drei wichtige Abteilungen der KfW IPEX-Bank stehen im Rahmen einer befristeten Job-Rotation ab 01.04.2026 unter neuer Leitung. Dies gab die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank in Frankfurt bekannt. Die Rotation erfolgt im Rahmen von befristeten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Dauer von 15 Monaten.

Alexander Jacobs, bisheriger Leiter der Strukturierungsberatung, übernimmt die Abteilung Energie.

Peter Purkl, bislang Leiter der Abteilung Energie, führt zukünftig die Abteilung Kreditrisikomanagement im bestehenden Co-Head mit Melanie Abels.

Thomas Brehler, bislang Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement, übernimmt künftig die Leitung der Strukturierungsberatung.

"Die Rotation ist Ausdruck unseres zukunftsgerichteten Personalmanagements und dient der Verbreiterung unseres Kompetenzportfolios" kommentiert Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank. "Es geht um das Setzen neuer Impulse: Die Abteilungsleiter bringen ihr in anderen Segmenten erworbenes Know-how in für sie neue Tätigkeitsfelder ein, und können so frische Ideen und neue Impulse in das zunehmend kompetitive Export- und Projektfinanzierungsgeschäft setzen."

Die drei Abteilungen gehören zu den Schlüsselbereichen der Bank:

  • Die Sparte Energie trug im Geschäftsjahr 2025 mit 6,7 Mrd. EUR mehr als ein Viertel zum Neuzusagevolumen von insgesamt 24,2 Mrd. EUR bei.
  • Das Kreditrisikomanagement bewertet als Marktfolgeeinheit unabhängig und zukunftsorientiert Adress- und Branchenrisiken sowie transaktionsspezifisch die Geschäfte der Bank. Damit trägt es zur Nachhaltigen Sicherung des Erfolgs der Bank bei.
  • Die Strukturierungsberatung berät sowohl intern als auch extern zur Strukturierung von Export- und Projektfinanzierungen sowie Fördermittelkrediten. Daneben umfasst das Tätigkeitsspektrum der Abteilung die Übernahme von Agentenrollen in Konsortialfinanzierungen.

Pressekontakt:

Dela Strumpf
E-Mail: dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

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