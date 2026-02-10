PRESSEPORTAL Presseportal Logo

KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank und Desjardins Group stellen Finanzierung für Kanadas größtes LT1-Batterie-Energiespeicherprojekt

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank hat in enger Zusammenarbeit mit der Desjardins Group eine Finanzierung für das Skyview 2 Battery Energy Storage System strukturiert und übernommen. Es handelt sich dabei um Kanadas größtes Batterie-Energiespeicherprojekt, das im Rahmen der Ausschreibung der Provinz Ontario ausgewählt wurde.

Die Transaktion umfasst ein Gesamtfinanzierungsvolumen von rund 542 Millionen CAD. Die KfW IPEX-Bank fungiert in der Finanzierung als alleiniger Bookrunner, Underwriter und Joint Lead Arranger, die Desjardins Group als Administrative Agent, Collateral Agent, Joint Lead Arranger und Senior Lender.

Skyview 2 ist ein 411 MW / 1.858 MWh-Batterie-Energiespeicherprojekt in Ontario, mit einem langfristigen Kapazitätsvertrag mit dem Independent Electricity System Operator (IESO). Das Projekt befindet sich im Eigentum der Power Sustainable Energy Infrastructure Partnership (PSEIP) und der Algonquins von Pikwakanagan, wobei Potentia Renewables als Entwickler im Auftrag von PSEIP tätig ist.

Dieses wegweisende Projekt wird die Netzstabilität und -flexibilität in Ontario erheblich verbessern und stellt einen wichtigen Schritt beim Einsatz groß angelegter Energiespeicher in Kanada dar.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Desjardins Group die Finanzierung für diesen groß angelegten Batterie-Energiespeicher in Kanada bereitzustellen", so Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das Skyview-Projekt zeigt, wie starke internationale Partnerschaften den Einsatz von Energiespeichern in großem Maßstab unterstützen und gleichzeitig die Netzstabilität stärken können."

Pressekontakt:

Dela Strumpf
E-Mail: dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell

