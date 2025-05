Simon - Kucher & Partners

Auszeichnung für Simon-Kucher's Klimaziel zur Verringerung von Emissionen bei Geschäftsreisen

Köln (ots)

Mit einem validierten Klimaziel, der gezielten Nutzung der Bahn für Kurzstrecken und klaren Maßnahmen zur Emissionsreduktion konnte Simon-Kucher im Travel Smart Ranking 2025 erneut überzeugen.

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher nimmt auch im Jahr 2025 eine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Geschäftsreisen ein: Im globalen Travel Smart Ranking wurde das Unternehmen für sein starkes Engagement zur Reduzierung von Emissionen aus Geschäftsreisen ausgezeichnet.

Das Ranking der Initiative Travel Smart bewertet Ziele und Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen aus Geschäftsflügen. Simon-Kucher verfolgt in diesem Bereich ein ambitioniertes Klimaziel:

Die eigene, von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validierte Strategie sieht eine Reduktion der flugbedingten Emissionen pro Vollzeitstelle um 51,6 Prozent bis 2030 (Basisjahr: 2023) vor. Die Bewertung würdigt die klare, umsetzbare Strategie sowie die transparente Berichterstattung des Unternehmens.

Für Simon-Kucher stehen gezieltes Reisen, die verstärkte Nutzung der Bahn sowie die virtuelle Zusammenarbeit im Vordergrund - immer im Einklang mit den Kundenbedürfnissen. In Anerkennung der globalen Reisepolitik und der Bemühungen, Kurzstreckenflüge durch Bahnreisen zu ersetzen, wurde das Unternehmen kürzlich von Travel Smart als "Rail Frontrunner" ausgezeichnet.

"Für Simon-Kucher bedeutet Dekarbonisierung, dass wir Nachhaltigkeit in Reiseentscheidungen einbeziehen", sagt Anne Rupp, Global Head of ESG bei Simon-Kucher. "Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Ziele zu erreichen. Indem wir uns auf Bereiche konzentrieren, in denen wir die größte Wirkung erzielen können - etwa die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn - arbeiten wir daran, uns kontinuierlich zu verbessern - immer im Einklang mit den Kundenbedürfnissen. Klare, erreichbare Ziele helfen dabei, den Prozess voranzutreiben und zu zeigen, dass Nachhaltigkeit eine Geschäftspriorität ist."

"Ein nachhaltiger Geschäftsansatz ist unerlässlich für besseres Wachstum", ergänzt Joerg Kruetten, Co-CEO von Simon-Kucher. "Indem wir ESG in den Mittelpunkt unserer Strategie stellen, schaffen wir positive Auswirkungen, erfüllen unsere Klimaverpflichtungen und sichern langfristigen Erfolg- für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und unseren Planeten."

Die Klimaziele von Simon-Kucher sind auf der SBTi-Website einsehbar. Darüber hinaus wurde das Unternehmen als Best-Practice-Case in die Travel-Smart-Kampagne aufgenommen.

*Über das Ranking: Das Travel Smart Ranking bewertet 326 US-amerikanische, europäische und indische Unternehmen anhand von elf Indikatoren zu Emissionen aus Flugreisen, Reduktionszielen und Berichterstattung.

Weitere Informationen zum Ranking und zur Methodik: travelsmartcampaign.org

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

simon-kucher.com

