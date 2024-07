WDR Westdeutscher Rundfunk

Leinen los für die neue Staffel von „Lecker an Bord“: Dreharbeiten in Friesland

Drehstart für die achte Staffel der beliebten WDR-Reihe „Lecker an Bord“ im hohen Norden: Die Spitzenköche Björn Freitag und Frank Buchholz gehen auf kulinarische Entdeckungsreise auf der friesischen Seenplatte in den Niederlanden. Mit ihrem Hausboot starten sie in Lemmer am Ijsselmeer und schippern über Seen und Kanäle ins Zentrum der historischen Kleinstadt Sneek. Ziel ihrer Reise ist das Wassersport-Dorf Grou im Herzen von Friesland.

In der friesischen Seenlandschaft und den kleinen Hafenstädten besuchen die befreundeten Köche Bauernhöfe und Manufakturen und entdecken die kulinarischen Besonderheiten der Region, zum Beispiel „Koudumer Beantsjes“, eine regionale Bohnensorte, Pfeffer aus dem Food Forest und fangfrischen Zander aus dem Ijsselmeer. Zurück an Bord kreieren sie daraus raffiniert-bodenständige Sommergerichte. Zum Abendessen an Deck laden sie nicht nur ihren Skipper, sondern auch die Erzeugerinnen und Erzeuger ein, die sie tagsüber auf ihren Streifzügen besucht haben.

Am Steuer steht in diesem Sommer Skipper Kai Linnenbrügger. Der gebürtige Bielefelder betreibt seit mehr als 20 Jahren eine Segelschule in Lemmer und ist Seenotretter auf dem Ijsselmeer. 2012 ist er mit seiner Familie nach Friesland gezogen. Er freut sich darauf, mit den Köchen in das Abenteuer Friesland zu starten und ihnen seine neue Heimat zu zeigen.

Die sechsteilige Reihe „Lecker an Bord“ ist ab Anfang Oktober im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek zu sehen. Die letzte Staffel entlang der Mosel erreichte mit bis zu 1,4 Millionen Zuschauer:innen pro Folge im WDR und SWR Fernsehen und knapp zwei Millionen Abrufen in der ARD Mediathek ein so breites Publikum wie noch nie.

„Lecker an Bord“ ist eine Produktion von megaherz GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Helma Potthoff.

