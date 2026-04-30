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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.05.2026 bis 08.05.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 04.05.2026

  • (Nr. N027) Beamtinnen und Beamte nach Aufgabenbereichen, Jahre 2014-2024
  • (Nr. N028) Zum Internationalen Hebammentag: Krankenhaus-Entbindungen per Kaiserschnitt und Geburtshilfe in Krankenhäusern, Jahr 2024

Dienstag, 05.05.2026

  • (Nr.19) Zahl der Woche zum Muttertag (10.05.): Erwerbstätigkeit von Müttern, Jahr 2025

Mittwoch, 06.05.2026

  • (Nr. 154) Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial bei Nichterwerbstätigen: Erwerbslose und Stille Reserve, Jahr 2025

Donnerstag, 07.05.2026

  • (Nr. 155) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Februar 2026
  • (Nr. 156) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2026
  • (Nr. N029) Aktuelle Energiepreisentwicklung im Vergleich zu früheren Wirtschafts- und Energiekrisen, Jahre 1970-2026

Freitag, 08.05.2026

  • (Nr. 157) Außenhandel, März 2026
  • (Nr. 158) Produktionsindex, März 2026
  • (Nr. 159) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026
  • (Nr. 160) Daten-Governance-Gesetz tritt in Kraft: Statistisches Bundesamt übernimmt zentrale Aufgaben

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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