Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.05.2026 bis 08.05.2026

WIESBADEN (ots) - Importpreise, März 2026 +2,3 % zum Vorjahresmonat +3,6 % zum Vormonat Exportpreise, März 2026 +1,5 % zum Vorjahresmonat +1,1 % zum Vormonat Die Importpreise waren im März 2026 um 2,3 % höher als im März 2025. Dies war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2025 (+3,6 ...

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