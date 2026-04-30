Statistisches Bundesamt

Erwerbstätigkeit im März 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat gesunken

Erwerbstätigenzahl 0,4 % niedriger als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots)

Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, März 2026

-0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

0,0 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)

-0,4 % zum Vorjahresmonat

Im März 2026 waren rund 45,52 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat erneut gesunken (-25 000 Personen; -0,1 %). Von Mai 2025 bis Februar 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 16 000 Personen gefallen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im März 2026 gegenüber Februar 2026 um 20 000 Personen (0,0 %) zu. Im März-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 61 000 Personen gestiegen.

Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr hält an

Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im März 2026 um 174 000 Personen (-0,4 %). Damit setzte sich der seit August 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich weiter fort. In den Monaten Januar und Februar 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,3 % gelegen.

Erwerbstätigenzahl im 1. Quartal 2026 saisonbereinigt 0,1 % niedriger als im Vorquartal

Im Durchschnitt des 1. Quartals 2026 waren nach vorläufigen Berechnungen rund 45,64 Millionen Erwerbstätige in Deutschland tätig (Inlandskonzept). Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 61 000 Personen (-0,1 %). Ausführliche Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 erscheinen am 19. Mai 2026.

Bereinigte Erwerbslosenquote im März 2026 bei 4,0 %

Im März 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 210 000 Personen oder 12,9 % mehr als im März 2025. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,2 % und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,5 Prozentpunkte (März 2025: 3,7 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im März 2026 mit 1,76 Millionen Personen um 6 000 Personen unter der des Vormonats Februar (-0,4 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert bei 4,0 %.

Methodische Hinweise:

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.

Saisonbereinigte Ergebnisse ermöglichen den Vergleich aufeinanderfolgender Monate, ohne dass regelmäßig wiederkehrende saisonale Einflüsse - etwa durch Witterung - das Bild verzerren. Nicht saisonbereinigte Ergebnisse bilden dagegen die tatsächliche Entwicklung im jeweiligen Berichtsmonat ab.

Die monatlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit werden nach dem Inländerkonzept dargestellt. Gezählt werden dabei Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, unabhängig davon, ob sie im In- oder Ausland arbeiten. Das dem Quartalsergebnis zugrunde liegende Inlandskonzept zählt hingegen die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland, unabhängig davon, ob sie im In- oder Ausland wohnen.

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit und zur Erwerbslosigkeit stammen aus unterschiedlichen statistischen Quellen. Während die Erwerbstätigkeit auf Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung beruht, basiert die Erwerbslosigkeit auf der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Unterschiede ergeben sich vor allem aus den jeweils eingesetzten Methoden und Verfahren sowie teilweise aus unterschiedlichen Definitionen und Abgrenzungen. Hintergrundinformationen hierzu bieten die Erläuterungen zur jeweiligen Statistik.

Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Danach gilt als erwerbstätig, wer in der Berichtsperiode mindestens eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet hat oder selbstständig tätig war; als erwerbslos gilt, wer nicht erwerbstätig ist, aktiv Arbeit sucht und kurzfristig für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung steht. Die ausgewiesene Erwerbslosigkeit weicht daher von der registrierten Arbeitslosigkeit ab, die von der Bundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuch ermittelt und veröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werden im Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebungen zugrunde gelegt.

Neuberechnung der vorläufigen monatlichen und vierteljährlichen Ergebnisse 2025 sowie Januar und Februar 2026

Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahl für den Berichtsmonat März 2026 wurden im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch die vorläufigen monatlichen und vierteljährlichen Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit im Jahr 2025 und in den Monaten Januar und Februar 2026 neu berechnet. Hierbei wurden alle zum jetzigen Berechnungszeitpunkt zusätzlich verfügbaren erwerbsstatistischen Quellen einbezogen. Aus der Neuberechnung ergeben sich für die monatlichen Erwerbstätigenzahlen trotz absoluter Niveauanpassungen keine Änderungen der bisher veröffentlichten Vorjahresveränderungsraten.

Weitere Informationen:

Eine Tabelle mit Monatsergebnissen zur Zahl der Erwerbstätigen (Originalwerte und saisonbereinigte Werte) aus der Erwerbstätigenrechnung bietet die Themenseite "Erwerbstätigkeit" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind auch aus der Arbeitskräfteerhebung Tabellen mit Ergebnissen zur Erwerbslosigkeit einschließlich der Erwerbslosenquote verfügbar. Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind in den Tabellen 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) und 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Monatsdaten zu Erwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung sind in den Tabellen 13231-0001 (Überblick), 13231-0002 (Erwerbslose, Erwerbstätige und Erwerbspersonen) und 13231-0003 (Erwerbslosenquoten) zu finden.

Ergebnisse zum Arbeitsmarkt sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.

Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte): Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen der künftigen Zahl an Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt. Das Angebot wird sukzessive erweitert.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Erwerbstätigkeit Telefon: +49 611 75 2932 Erwerbslosigkeit Telefon: +49 611 75 4868 www.destatis.de/kontakt

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