"Mein Baum wartet auf mich" / Wie Vorsorge im FriedWald neue Freiheit schenkt

Der Tod ist ein Thema, das viele Menschen lieber verdrängen. Doch Sven Buchmayer geht einen anderen Weg: Mit 44 Jahren, gesund und mitten im Leben, hat er bereits alles für seinen eigenen Abschied geregelt - vom Sarg über die Urne bis hin zum Ort seiner letzten Ruhe. Warum? Weil er weiß, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein.

"Man sieht die Sonne untergehen und erschrickt trotzdem, wenn es dunkel wird", sagt Buchmayer. Der Tod seines Schwiegervaters, den er gemeinsam mit seinem Mann bis zum letzten Atemzug begleitet hat, war ein Wendepunkt. Trotz der Krankheit war der Tod am Ende ein Schock - und die Regelung der letzten Angelegenheiten eine Belastung. "Da haben wir beschlossen, dass wir das für uns selbst klären. Wir wollten nicht, dass am Ende Fragen offenbleiben, über die man hätte reden müssen."

Gemeinsam hatten sie sich für eine Beisetzung im FriedWald entschieden - unter einem Baum, mitten in der Natur. "Ich mag keine Friedhöfe. Ich wollte lieber in die Freiheit, in die Natur", erzählt Buchmayer. Nach dem Tod seines Mannes suchte er gemeinsam mit seiner Schwiegermutter den passenden Baum aus: eine schiefe Hainbuche mit der Nummer sieben - eine Zahl mit persönlicher Bedeutung. "Das ist unser Baum. Mein Baum."

Heute besucht er diesen Ort regelmäßig, trinkt ein Glas Sekt, genießt die Sonne und erinnert sich. Die Entscheidung für den FriedWald hat ihn verändert. "Es gibt mir eine ganz neue Freiheit im Leben. Ich weiß, dass alles geregelt ist. Niemand muss sich kümmern, niemand muss raten, was ich gewollt hätte."

Buchmayer spricht offen und gerne über das Thema Tod. Viele Menschen sind überrascht, dass er sich schon so früh damit beschäftigt hat. Doch für ihn ist es selbstverständlich: "Der Tod gehört zum Leben. Und Vorsorge gibt Sicherheit - für mich und für die, die zurückbleiben."

Wer sich über die Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge im FriedWald informieren möchte, kann kostenloses Informationsmaterial bestellen - ideal, um über die Feiertage mit den Liebsten ins Gespräch zu kommen.

Über FriedWald®:

Die FriedWald GmbH hat mit der Naturbestattung eine Veränderung in der Bestattungskultur angestoßen. 2001 wurde mit dem FriedWald Reinhardswald bei Kassel der erste Bestattungswald als Alternative zum herkömmlichen Friedhof in Deutschland eröffnet. Seitdem ermöglicht FriedWald in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Inzwischen gibt es bundesweit mehr als 90 FriedWald-Standorte, jeder ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.

Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt beschäftigt rund 220 Mitarbeitende am Unternehmenssitz (Verwaltung, Kundenbetreuung) und bundesweit (Standortentwicklung und Waldbetreuung). Zudem betreuen rund 300 FriedWald-Försterinnen und -Förster die FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kundinnen und Kunden bei Waldführungen, Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschland geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten. FriedWald ist bekannt: Rund drei Viertel der über 50-Jährigen kennen die Marke (Verian 9/2025).

