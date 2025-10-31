Erfolgsgeschichte FriedWald / Darum wollen immer mehr Menschen lieber in den Wald statt auf den Friedhof

FriedWald GmbH

Darum wollen immer mehr Menschen lieber in den Wald statt auf den Friedhof

Selbstbestimmt bis in den Tod: Immer mehr Menschen stellen sich zu Lebzeiten die Frage, wie ihr letzter Weg aussehen soll - und wohin er führt. Wenn Menschen über ihre letzte Ruhestätte nachdenken, wünschen sie sich zunehmend einen Ort, der zu ihrem Leben passt. Immer öfter heißt das: Naturverbunden, individuell, persönlich. Und damit fällt die Wahl immer öfter auf den FriedWald. Der bietet genau das: eine naturnahe Bestattung, die Raum für persönliche Abschiede lässt - fernab klassischer Friedhofsstrukturen, mitten im Wald.

Menschen nutzen zunehmend ihre Wahlfreiheit

Sarg oder Urne? Das war lange Zeit die einzige Frage, die sich Angehörige stellen konnten. Der Weg auf den örtlichen Friedhof war vielerorts alternativlos. FriedWald trat vor 25 Jahren mit der visionären Idee an, dies zu verändern. Heute ist die Naturbestattung ein etabliertes und erfolgreiches Konzept. Im kommenden Jahr feiert der erste FriedWald Deutschlands - der FriedWald Reinhardswald in Nordhessen - sein 25-jähriges Bestehen. Als Pionier und führender Anbieter von Naturbestattungen hat FriedWald die Bestattungskultur in Deutschland nachhaltig verändert. Ein Trend, der nachhallt - Bestattungsgesetze werden liberaler, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz.

Mittlerweile gibt es über 90 FriedWald-Standorte bundesweit. Jeder dieser Wälder ist ein Ort der Ruhe, des Erinnerns und der Verbundenheit mit der Natur. Menschen, die sich für eine Bestattung im FriedWald entscheiden, wünschen sich vor allem eines: einen Abschied, der individuell ist und im Einklang mit ihren Werten steht. Ohne Grabstein, ohne Pflegeaufwand für die Angehörigen - aber mit viel Raum für persönliche Rituale und Besuche in der tröstlichen Natur.

"Die Menschen suchen nach Alternativen, die ihnen Freiheit und Nähe zur Natur ermöglichen - auch im Abschied", sagt FriedWald-Geschäftsführer Michael Bachmann. "Unsere Wälder bieten genau das: Orte, die Trost spenden und gleichzeitig die Individualität der Verstorbenen respektieren." Auch die Verbraucherinitiative Aeternitas bestätigt den Trend: Immer mehr Menschen wünschen sich eine Bestattung in der Natur (Ergebnisse der Umfrage: http://ots.de/TpKiGt).

FriedWald steht für eine neue Form des Abschieds - würdevoll, naturnah und individuell. Ein Konzept, das sich bewährt hat und für viele Menschen eine echte Alternative darstellt.

