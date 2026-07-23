KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank finanziert Containerschiff-Neubauflotte für MPC Container Ships ASA

Frankfurt am Main (ots)

100 Mio. USD Beteiligung der KfW IPEX-Bank an der Finanzierung einer 10-Schiff-Neubauflotte

Wesentlicher Beitrag zum Flottenerneuerungsprogramm des marktführenden europäischen Tonnageanbieters MPCC

Langfristige Time-Charter mit Hapag-Lloyd

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Mandated Lead Arranger mit einem Anteil von 100 Mio. USD führend an der Finanzierung von insgesamt zehn Containerschiffneubauten für eine deutsche Tochtergesellschaft der MPC Container Ships ASA (MPCC). Das Gesamtfinanzierungsvolumen beläuft sich auf ca. 375 Mio. USD, bei Gesamtinvestitionskosten von rund 535 Mio. USD. Active Bookrunner und Agent der Konsortialfinanzierung ist Société Générale, weitere internationale Banken sind ebenfalls Teil dieser Landmark-Finanzierung.

Die finanzierte Neubauflotte wird Schiffe mit Kapazitäten von 3.700 bzw. 4.500 TEU umfassen, die voraussichtlich zwischen Januar 2028 und Mai 2029 abgeliefert werden. Alle zehn Schiffe sind langfristig an die deutsche Hapag-Lloyd AG verchartert. Die Motoren wurden von europäischen Herstellern designed und wesentliche Teilkomponenten der Schiffe werden von europäischen Herstellern zugeliefert und auf den chinesischen Werften in die Schiffe verbaut. Damit leistet die Transaktion einen Beitrag zur Stärkung deutscher und europäischer Zulieferketten in der globalen Schifffahrt.

MPCC ist einer der größten Tonnage Provider im intraregionalen Containerschiffsmarkt mit einer Flotte von 67 Schiffen (rd. 210.000 TEU) und verfolgt aktuell ein umfangreiches Flottenerneuerungs- und Retrofitprogramm von über 1,8 Mrd. USD.

Die Beteiligung der KfW IPEX-Bank an dieser Flottenfinanzierung ist ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des Modernisierungsprogramms von MPCC und dient u.a. auch der Stärkung der Zusammenarbeit von deutschen und europäischen Partnern in der Handelsschifffahrt und Containerlogistik.

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