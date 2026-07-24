KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH

Frankfurt am Main (ots)

Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland

Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes

Die KfW IPEX-Bank prolongiert erneut die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die vierte Verlängerung unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit.

Die KfW IPEX-Bank agiert seit Begebung der Kreditlinie als Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner und Agent.

Mit dieser Transaktion besteht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der KfW IPEX-Bank und THE inklusive der beiden direkten Vorgängerunternehmen Net Connect Germany und Gaspool seit 10 Jahren.

"Wir freuen uns sehr auf die nächsten 10 Jahre mit THE" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unseren Finanzierungen für THE tragen wir zur Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland bei. Zudem unterstützen wir den Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes und damit die Zukunftsfähigkeit der deutschen Energieinfrastruktur."

THE hat in ihrer Aufgabe als Gas-Marktgebietsverantwortlicher (MGV) eine Kernfunktion im deutschen Gasmarkt inne. Zudem wird über die H2 Amortisationskonto GmbH - eine Tochtergesellschaft der THE - die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes unterstützt und die Führung des Amortisationskontos vorgenommen; mit der Finanzierung des Amortisationskontos wurde wiederum die KfW beauftragt (Kreditlinie i.H.v. EUR 24 Mrd.).

Über Trading Hub Europe GmbH

Zum 1. Juni 2021 wurde die Gesellschaft Trading Hub Europe GmbH durch Kooperation der Netzgesellschaften bayernets GmbH, Fluxys TENP GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, NaTran Deutschland GmbH, Nowega GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, terranets bw GmbH und Thyssengas GmbH gegründet. Das Hochdruckleitungssystem im deutschlandweiten Marktgebiet Trading Hub Europe verfügt über eine Gesamtlänge von rund 40.000 km und verbindet mehr als 700 nachgelagerte Netze. Aufgaben des Marktgebietsverantwortlichen sind u. a. das Bilanzkreismanagement, der Betrieb des Virtuellen Handelspunktes und die Regelenergiebeschaffung. Somit stellt Trading Hub Europe den Betrieb des Marktgebietes sicher und leistet einen wichtigen Beitrag für die Versorgung mit Gas in Deutschland und Europa. Zudem stellt THE für das 9.040 Kilometer lange Wasserstoff-Kernnetz die operativen Strukturen bereit. Das Wasserstoff-Kernnetz soll bis 2032 weitgehend errichtet werden; bereits im Jahr 2025 wurden erste Teilprojekte realisiert.

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