Green Loan für MFD Rail: KfW IPEX-Bank finanziert Investitionen in neue Güterwaggons

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank ist Mandated Lead Arranger, Underwriter und Bookrunner einer großvolumigen Wachstumsfinanzierung des Schweizer Güterwaggonvermieters MFD Rail. Die Mittel dienen der Finanzierung von bis zu 6.500 neuen Intermodalwaggons, auf deren Vermietung das Unternehmen als europäische Plattform spezialisiert ist.

Der Einsatz intermodaler Güterwaggons ermöglicht die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger mit dem Schienentransport. So lassen sich Warenströme wirtschaftlicher und vor allem umweltfreundlicher gestalten.

MFD Rail gehört zu 98% Fonds welche von Oaktree Capital Management, einer weltweit tätigen US-amerikanischen Investmentgesellschaft, geführt werden und zu 2% den Geschäftsführenden Gesellschaftern. Für die Finanzierung über insgesamt 400 Mio. EUR, konnten mit ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank (a branch of ING-Diba AG), La Banque Postale und Siemens Bank GmbH weitere Bankenpartner gewonnen werden, die sich im Rahmen einer Syndizierung mit mehr als 300 Mio. EUR an der Finanzierung beteiligen. Der Kreditvertrag ist als Green Loan made by KfW IPEX-Bank strukturiert und entsprechend zertifiziert. Zusammen mit der vorangegangenen Finanzierung über 100 Mio. EUR aus dem Jahr 2020 beträgt das Gesamtfinanzierungsvolumen nun 500 Mio. EUR.

"Gemeinsam mit unseren Partnern unterstützen wir die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene und damit die Transition hin zu einer klimafreundlichen Transportinfrastruktur", sagt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "MFD Rail begleiten wir von Beginn an und freuen uns sehr, dass wir auch an dieser großvolumigen Finanzierung in führender Rolle mitwirken können. Mit diesem Leuchtturmprojekt unterstreichen wir unser Engagement bei der Arrangierung großer und komplexer Finanzierungsstrukturen im europäischen Eisenbahnmarkt. Insbesondere freuen wir uns über die Strukturierung der Finanzierung als 'Green Loan made by KfW IPEX-Bank'."

Markus Basler, Managing Partner & CFO von MFD Rail sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, mit dieser Transaktion den nächsten sehr wichtigen Schritt für MFD Rail eingeleitet zu haben, um eines der führenden Unternehmen für die Vermietung von Intermodal-Güterwaggons in Europa zu werden. Mit der Unterzeichnung der neuen "Green Loan-Finanzierung" unterstützen und sichern wir ein Teil unserer Wachstumsstrategie der MFD Rail von über 10.000 neuen Intermodal-Güterwaggons für die nächsten Jahre. Durch deren positive Wirkung hin zur Reduzierung von CO2-Emmissionen unterstützen wir die Transformation der Wirtschaft und des Transportes auf dem Weg zu "net-zero" und bieten unseren Kunden einen Mehrwert durch unseren nachhaltigen Service als Flottenmanager einer modernen und hoch effizienten Intermodal-Güterwagenflotte."

Hermann T. Dambach, Geschäftsführer Oaktree GmbH sagt: "Wir sind sehr erfreut über den Erfolg, den MFD Rail bisher im Markt erreichen konnte. Mit der Unterstützung unserer langfristigen Partnerbanken ist das weitere Wachstum dieses wichtigen, ESG-centric Investment nachhaltig abgesichert. Gleichzeitig machen wir gute Fortschritte in Hinblick auf die Digitalisierung; unsere Güterwaggons sind auch für die kommende strategische Umstellung auf die automatische Kupplung vorbereitet."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt, unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit dem Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Über MFD Rail

Die MFD Rail Gruppe mit Sitz in Rotkreuz, Schweiz, ist ein Anbieter in der Vermietung und Verwaltung von Güterwagen für den europäischen Schienenverkehr. Als Team von erfahrenen Intermodal-Spezialisten vermietet sie dem Kombinierten Verkehr eine moderne und hochverfügbare Wagenflotte bestehend aus neuen, hochwertigen und lärmreduzierten Intermodalwagen. Sie gilt als eines der am besten kapitalisierten und nachhaltigsten Scale-Ups der Branche mit dem Ziel, ein führender Vermieter im Intermodalsegment zu werden.

Als europaweit aufgestellter Anbieter und bevorzugte Alternative auf dem Vermietermarkt, reduziert MFD Rail Abhängigkeiten von heutigen Dienstleistern und diversifiziert so die Flotte ihrer Kunden. Mit partnerschaftlichen Lösungen bringt Sie Transparenz und Flexibilität in Miet- und Wartungskonzepte. Umfassende digitale Betriebsdaten, Transparenz in Leasingkosten, keine versteckten Margen sowie Flexibilitätsoptionen sind Bausteine für kundenorientierte Dienstleistungen. Durch ihre standardisierte Flotte, automatisierten Prozesse und einer hoch skalierbaren Organisation erreicht sie wettbewerbsfähige Preise.

MFD Rail unterstützt aktiv die Verkehrsverlagerung von der Strasse zur Schiene. Sie betrachtet ihren Beitrag zur Verringerung der Treibhausgase und zum Wandel hin zu einem CO2-freien Verkehr als den Schwerpunkt ihres Umweltengagements. Zertifiziert durch Sustainalytics verpflichtet sie sich zudem, ihr Wachstum umweltbewusst, energieeffizient und klimaneutral zu führen und über Green Loans zu finanzieren.

Über Oaktree

Oaktree Capital Management, L.P. (OCM) ist eine weltweit tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und weiteren Niederlassungen in USA, Asien und Europa. Aktuell verwaltet Oaktree ein Vermögen von 166 Mrd. USD (Stand Dezember 2021).

