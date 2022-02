KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank finanziert Gemeinschaftskraftwerk Inn

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank finanziert das Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) der TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG und stockt ihre Finanzierung in Höhe von 90 Mio. EUR aus dem Januar 2020 um weitere 90 Mio. EUR auf. Ebenfalls an der Finanzierung beteiligt ist die Europäische Investitionsbank (EIB) mit 150 Mio. EUR. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 620 Mio. EUR.

Mit dem GKI entsteht am Oberen Inn im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet das größte und erste seit vielen Jahren im Alpenraum neu gebaute Laufwasserkraftwerk. Das von den Naturschutzbehörden von Österreich und der Schweiz sowie von der KfW IPEX-Bank geprüfte Projekt erzeugt nach seiner Inbetriebnahme Ende 2022 jährlich rund 440 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Wasserkraft. Damit wird das GKI zwischen der Schweizer Gemeinde Valsot und der österreichischen Gemeinde Prutz ein Meilenstein zur Realisierung der europäischen Energiewende.

Zentrales Element des GKI ist die Wehranlage, welche den Inn auf einer Länge von ca. 2,6 Kilometern im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet aufstaut. Von dort fließt das Wasser bis zum Krafthaus in Prutz/Ried durch einen rd. 23,2 km langen Triebwasserstollen. Dort trifft es dann auf die Turbinen und treibt diese an. Im Krafthaus wird mit Hilfe von zwei Turbinen und zwei Generatoren, mit einer Gesamtleistung von 89 Megawatt, Energie aus der Ressource Wasserkraft erzeugt. Über ein erdverlegtes Kabel werden ab Inbetriebnahme jährlich rund 440 GWh Strom zum benachbarten Umspannwerk des Kraftwerks Kaunertal geleitet und von dort in das öffentliche Netz eingespeist.

Mit ihrer Beteiligung unterstützt die KfW IPEX-Bank die Energiewende sowie eine bedeutende Infrastrukturinvestition in Europa.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Spezialbank verfügt die KfW IPEX-Bank über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

