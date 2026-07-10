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NDR / Das Erste

Beste Einzelquote aller Zeiten für NDR extra 3 in Das Erste

Hamburg (ots)

26,6 % der Zuschauer sahen gestern das ARD-Satiremagazin extra 3 mit Christian Ehring im Ersten, 1,44 Millionen Menschen blieben nach dem Fußball dran. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 32,3 % Marktanteil, ebenfalls ein Allzeitrekord. Die vergangenen vier Ausgaben verzeichneten Marktanteile zwischen 19,7 und 26,6 % — alles Spitzenwert, dank des hohen Interesses an der Fußball-Weltmeisterschaft und der Leistung des ganzen extra3-Teams. Ein starkes Signal für die Relevanz der vom NDR produzierten Satire-Sendung, die dieses Jahr 50. Geburtstag feiert.

50 Jahre “extra 3” - Das große Jubiläum

Seit fünf Jahrzehnten steht „extra 3“ für pointierte Satire, scharfen Humor und besondere Unterhaltung auf höchstem Niveau: Intelligent, provokant und gesellschaftlich relevant. 50 Jahre nach Gründung setzt das NDR Format weiterhin Maßstäbe – im linearen Fernsehen, in der ARD Mediathek ebenso wie auf digitalen Plattformen. Mit einer großen Jubiläumssendung im September feiert das gesamte „extra 3“-Team um Christian Ehring gemeinsam mit der deutschen Kabarett- und Satire-Szene diesen ganz besonderen Geburtstag. Eine 30-minütige Dokumentation widmet sich außerdem der Erfolgsgeschichte von „extra 3“.

Sendehinweis: extra3, immer donnerstags nach den tagesthemen, Das Erste

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk
Unternehmenskommunikation
Presse und Kommunikation
Mail: presse@ndr.de

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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