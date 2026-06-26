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Neue ARD-Dokumentation: Enhanced – Die Dopingspiele: Zwischen Medizin, Moral und Milliarden

Ab dem 27. Juni in der ARD Mediathek, am 28. Juni um 19.15 Uhr im Ersten

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Hamburg (ots)

Doping erwünscht - damit sorgten die Enhanced Games weltweit für Aufsehen. Gedopte Athleten sollten neue Weltrekorde aufstellen: eine Marketingidee mächtiger Investoren Es geht dabei um die Grenzen des Körpers und um Moral. Die Dokumentation von Ben Wozny blickt hinter die Kulissen eines Systems, das den Sport für immer verändern will.

Tech-Investoren wie Peter Thiel, Christian Angermayer oder Donald Trump Jr. wollen das menschliche Potenzial ausschöpfen - und nebenbei ihre Enhancements und Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Die Dopingspiele in Las Vegas sind ihr Schaufenster. Mittendrin: der deutsche Schwimmer Marius Kusch, der offen zugibt, von den hohen Prämien angelockt worden zu sein. Eine Million US-Dollar versprachen die Organisatoren, wenn ein Weltrekord gebrochen wird. Dafür waren auch Substanzen wie EPO, Testosteron oder das Doping mit Wachstumshormon erlaubt. „Natürlich ist das Risiko nicht bei Null Prozent. Ich möchte eine Familie haben, deshalb habe ich vorher entsprechende Maßnahmen getroffen und Spermien einfrieren lassen.“

Wie sich Doping für Kusch anfühlte, wie die Substanzen im Körper wirken, welche Schäden davongetragen werden können - all das zeigt die 45-minütige Dokumentation.

„Moderne Menschenversuche, so muss man es klipp und klar benennen“, findet Lars Mortsiefer, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA).

Eine Kritik, die Enhanced-Games-Mitgründer Angermayer in der ARD Dokumentation süffisant kontert: „Ich möchte ein ehrliches Dankeschön schicken an das IOC und all diese Idioten, die diese tollen Zitate von ‘Menschenversuchen’ in die Welt gesetzt haben, weil es das günstigste Marketing war, das man sich vorstellen kann. Das hat mir hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Dollar eingespart.“

Ein Tabubruch, eine kalkulierte Provokation, ein Angriff auf Olympia? Ist die Zukunft des Sports „enhanced“ – und ist sie dann überhaupt noch Sport?

Autor: Ben Wozny

Redaktion: Tim Tonder

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