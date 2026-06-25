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11 Helden ist die Doku-Serie mit dem erfolgreichsten Start in der ARD Mediathek

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Hamburg (ots)

Die vierteilige Doku-Serie „Elf Helden – ein Albtraum“ ist die Doku-Serie mit dem erfolgreichsten Start in der ARD Mediathek. Keine andere Doku-Serie (Einzeldokus explizit ausgenommen) hat bisher so schnell eine Million Abrufe pro Folge erreicht. Seit dem 2. Juni ist die bewegende Aufarbeitung der Fußball-WM 1994 in der Mediathek zu sehen. Mit aktuell rund 4,1 Millionen Abrufen in der ARD Mediathek verzeichnet die Produktion außergewöhnlich hohe Reichweiten.

Auch die lineare Ausstrahlung als zwei 90-minütige Fassungen (14.06 und 23.06, Das Erste) überzeugt: Am 14.06 um 22.00 Uhr schalteten über 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein (MA 19,3%), am 23.06 um 00.20 Uhr über 920.000 (MA 19,3%) Der Marktanteil bei den unter 14-49 Jährigen lag bei der Ausstrahlung am 14. Juni bei 25,8 % und am 23. Juni bei 24,9 %.

Juliane von Schwerin, NDR Programmbereichsleiterin Gesellschaft: „Großer Torjubel hier bei uns. Der riesige Zuspruch für ‘Elf Helden – ein Albtraum’ übertrifft alle Erwartungen. Fußball ist ein Brennglas unserer gesellschaftlichen Entwicklungen und die Rückschau auf vermeintliche Helden und Verlierer ist oft erkenntnisreich und manchmal auch schmerzhaft. Danke, an alle „Helden“, die an diesem Film mitgewirkt haben und sich mit uns auf diese Zeitreise begeben haben.

Leopold Hoesch, Produzent (BROADVIEW): „Sport ist die große Bühne menschlicher Dramen – und die WM 1994 war ein Stück voller Helden, Konflikte, Eitelkeiten und herber, lange verdrängter Enttäuschungen. Ich bin stolz, mit der ARD Teil des Teams zu sein, das diese Geschichte jetzt wieder ins Bewusstsein holt – und dabei auf so viel Zuspruch trifft.”

Die NDR-Serie beleuchtet die dramatischen Ereignisse rund um die DFB-Nationalmannschaft bei der WM 1994 in den USA. USA, Sommer 1994. Große Namen, große Erwartungen - und eine DFB-Elf, die auf dem Papier alles mitbringt, um das Turnier zu prägen. Doch schon früh kippt die Stimmung. Interne Konflikte, mediale Kampagnen und Häme gegen Trainer Berti Vogts sorgen dafür, dass sich die vermeintlichen "elf Freunde" Schritt für Schritt selbst aus dem Gleichgewicht bringen - und aus einer klaren Titelmission ein Turnier wird, das früh zu entgleiten beginnt.

Mit exklusiven Interviews u.a. mit Berti Vogts, Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Bodo Illgner, Mario Basler und Matthias Sammer, Journalisten wie Reinhold Beckmann, Gaby Papenburg und Marcel Reif sowie der damals mit im Zentrum des Geschehens stehenden Bianca Illgner erzählt "Elf Helden - ein Albtraum" nicht nur die Geschichte der WM 1994 aus deutscher Sicht, sondern zeigt ein vielschichtiges Zeitporträt einer Republik im Wandel.

"Elf Helden - ein Albtraum" ist eine BROADVIEW-Produktion in Zusammenarbeit mit dem NDR, BR und WDR. Redaktion hatten im NDR (federführend) Marc Brasse, im WDR Jessica Briegmann und für den BR Martin Kowalczyk. Regie führte Manfred Oldenburg, Produzent ist Emmy-Preisträger Leopold Hoesch. Die Serie wurde vom German Motion Picture Fund und der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.

Alle Folgen Jetzt in der ARD Mediathek: WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum - Staffel 1 der Serie - jetzt streamen!

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