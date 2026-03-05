Plansecur KG

Plansecur ordnet sein Stiftungswesen neu

Gründung einer neuen Plansecur Stiftung gGmbH, um die Verankerung des sozialen Engagements in den Regionalgruppen bundesweit zu stärken

Geschäftsführer Heiko Hauser: "Der Wunsch zu helfen ist in der DNA von Plansecur fest verwurzelt."

Die Kasseler Finanzberatungsgruppe Plansecur ist seit ihrer Gründung 1986 - in diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 40-jähriges Jubiläum - gemeinnützig engagiert. Zunächst war hierfür der Verein Planimpuls für engagierte Hilfe ins Leben gerufen, 1999 dann die Plansecur Stiftung errichtet worden. Seitdem hat die Stiftung mehr als 600 Projekte mit insgesamt über vier Millionen Euro beinahe im ganzen Bundesgebiet gefördert. "Der Wunsch zu helfen ist in der DNA von Plansecur fest verankert", erklärt Geschäftsführer Heiko Hauser.

Jetzt organisiert das Unternehmen seine gemeinnützigen Aktivitäten neu, um die Verzahnung zwischen dem Engagement für Menschen, die Hilfe benötigen, und den in fast ganz Deutschland ansässigen Regionalgruppen weiter zu stärken. Dadurch sollen die rund 180 bundesweit verteilten Beraterinnen und Berater noch direkter Einfluss auf die Frage nehmen können, welche gemeinnützigen Projekte in ihrer Umgebung gefördert werden und diese vor Ort nicht nur finanziell, sondern darüberhinausgehend auch mit persönlichem Engagement unterstützen können. "Dieser Austausch, den Plansecur schon seit langem lebt, wird mit der Neuaufstellung nochmals gestärkt", freut sich Heiko Hauser.

Neue Plansecur Stiftung gGmbH koordiniert Hilfe in der Fläche

Hierzu gründet die Finanzberatungsgruppe aktuell die neue eigene Plansecur Stiftung gGmbH i.G. (gemeinnützige GmbH), in der die Regionalgruppenarbeit organisiert wird. Die bisherige Plansecur Stiftung wurde aus der Gruppe herausgelöst und in Stiftung Hundertfach umbenannt. Die Stiftung Hundertfach verlegt ihren Sitz in die Obere Königsstraße 23 in Kassel.

"Durch die Neuorganisation verankern wir unser gemeinnütziges Engagement stärker in der Fläche als je zuvor und stärken damit die Rolle der Beraterinnen und Berater überall in Deutschland auch auf diesem Gebiet", erklärt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.

"Wir bedanken uns für die jahrzehntelange Unterstützung und Zusammenarbeit bei Plansecur", ergänzt Anette Trayser, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Die Eigenständigkeit wurde durch eine Reihe von Zustiftungen ermöglicht, die eine finanziell stabile Weiterführung der Stiftungsarbeit in Kassel sichern. "Wir sind glücklich, dass es gemeinsam mit Anette Trayser gelungen ist, ihr jahrzehntelanges Engagement für Menschen, die Hilfe benötigen, nunmehr auf eigene Beine zu stellen", unterstreicht Heiko Hauser.

Herz des Engagements schlägt in den Regionalgruppen

"Das Herz unseres gemeinnützigen Engagements schlägt seit nunmehr fast 40 Jahren in den Regionalgruppen", sagt Heiko Hauser. Von Anfang an bestand das Konzept darin, Hilfe vor Ort zu leisten. Die Kasseler Zentrale soll vor allem als Koordinationsstelle dienen, die gemeinnützigen Aktivitäten sollen überall im Bundesgebiet stattfinden. Ebenso war schon von Beginn an klar, dass "Hilfe" viel mehr bedeutet als "Geld geben". "Den Rollstuhl nicht nur finanzieren, sondern ihn auch schieben", lautet bis heute ein Grundsatz des sozialen Engagements von Plansecur.

Entlang dieser Maxime wählen die Regionalgruppen vor Ort aus, wo Hilfe am dringendsten benötigt und am besten eingesetzt wird. In der Regel begleiten die Mitglieder der Regionalgruppen die gemeinnützigen Einrichtungen, karitativen Projekte und sozialen Initiativen, denen Hilfe zuteilwird, über viele Jahre hinweg. Sie unterstützen diese mit Rat und Tat sowie mit finanziellen Mitteln. Jede Regionalgruppe erhält hierzu jährlich ein Förderbudget von der Stiftung. Dieses Konzept will Plansecur auch nach der Neuaufstellung unverändert beibehalten.

Förderpreis für Vorbilder

Ebenso soll der Förderpreis für besonderes ehrenamtliches Engagement fortgeführt werden, den Plansecur seit 1992 - damals noch durch den Verein Planimpuls, später durch die Stiftung - vergibt. Die jährliche Auszeichnung geht an Menschen, die sich durch ihren außergewöhnlichen Einsatz als Vorbilder verdient gemacht haben und für das Wohlergehen anderer einsetzen. Der Preis stellt sowohl ein bleibendes Zeichen der Verbundenheit als auch eine finanzielle Hilfe für die Arbeit vor Ort dar. Die bisherigen Preisträger spiegeln die Breite der Gesellschaft, die auf Hilfe angewiesen ist, wider: Kirchengemeinde, Kinder- und Jugendhospiz, Lebenshilfe, Stadtteiltreff, Förderung benachteiligter Kinder, Schulverein, Hilfszentrum für schwangere Frauen und ihre Kinder in Not.

"Bei allen Projekten geht es vor allem darum, die Menschen zu ehren und zu unterstützen, die nicht als 'große Wohltäter' im Rampenlicht stehen wollen, sondern für die es aus innerer Überzeugung ein Gebot der Menschlichkeit ist, sich für andere einzusetzen", sagt Heiko Hauser.

Plansecur Gemeinschaftsstiftung bleibt unverändert

Unverändert bleibt die vor sieben Jahren ins Leben gerufene Plansecur Gemeinschaftsstiftung. Gemäß dem Stiftungsmotto "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig" ist sie vor allem konzipiert für Menschen, die mit ihrem Geld über den eigenen Tod hinaus etwas Sinnvolles anfangen wollen, ohne sich zu Lebzeiten mit dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu belasten.

Privatpersonen und Unternehmen können sich an der Gemeinschaftsstiftung mit einer Zustiftung oder einem eigenen Stiftungsfonds beteiligen. Wofür das gestiftete Vermögen verwendet werden soll, kann der Geldgeber frei festlegen. Als mögliche Stiftungszwecke werden Wissenschaft und Forschung, das Gesundheitswesen, die Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, die Hilfe für politisch oder religiös Verfolgte, der Tier- oder Naturschutz, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege sowie mildtätige oder religiöse Zwecke genannt.

Rund 30 Zustiftungen haben sich unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung bereits etabliert. Das Spektrum der begünstigten Einrichtungen ist so bunt wie das Leben, heißt es bei Plansecur: Bethel, Caritas, Diakonie, Blindenmission, Friedensdorf, Kirchengemeinde, Afrikahilfe, Kindertagesstätte, Theater, Tierheim, Studentenmission, Kloster, Musikschule.

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

