Übernahme des unbemannten Unterwasserfahrzeugs BlueWhale

Eckernförde (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 25.02.2026, übernahm der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, den ersten BlueWhale. Dieses Large Unmanned Underwater Vehicle wurde durch den Executive Vice President von TKMS ATLAS ELEKTRONIK, Herrn Michael Ozegowski und den CEO IAI, Herr Boaz Levy, übergeben.

Die Übernahme erfolgte im Beisein von Staatssekretär Jens Plötner.

"Mit der heutigen Übergabe des ersten BlueWhale zeigen wir deutlich, dass wir im Bereich der Beschaffung die Aussage "Zeit ist der entscheidende Faktor" ernst meinen. Dieser Erfolg basiert auf der flexiblen Nutzung aller zur Verfügung stehenden Instrumente und der engen, zielorientierten Zusammenarbeit aller Beteiligten. Jetzt kommt es darauf an, auf dieser Basis in die Serienproduktion einzusteigen, um auch den operativen Bedarf der Marine schnellstmöglich zu decken," so Staatssekretär Plötner.

"Mit der Übernahme des ersten BlueWhale setzen wir den Kurs Marine in Sachen Einführung unbemannter Systeme unter Wasser konsequent um. Wir haben auf Bewährtes am Markt gesetzt, Entscheidungswege radikal verkürzt und die Truppe von Anfang an in die Anforderungen eingebunden. Und das in wenigen Monaten statt Jahren - Lichtgeschwindigkeit in der Beschaffung sozusagen. Der Aufbau einer hybriden Flotte startet genau jetzt", so der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack.

Im Kurs Marine skizziert der Inspekteur der Marine die Vision für die Transformation hin zu einer hybriden Teilstreitkraft, in der unbemannte Systeme ein selbstverständlicher Teil maritimer Operationen sind. Ergänzend zu bemannten U-Booten werden zukünftig unbemannte Unterwasserfahrzeuge Aufgaben in der Unterwasseraufklärung übernehmen.

Der BlueWhale ist genau für diesen Zweck gedacht. Entwickelt für die Aufklärung auf See und die U-Boot-Jagd wurde das System im Rahmen der Experimentalkampagne OPEX BlueWhale Ende 2024 durch Marine und WTD 71 intensiv getestet. Die Ergebnisse dieser Seeversuche waren derart überzeugend, dass die beschleunigte Beschaffung des Systems erfolgte.

