Presse- und Informationszentrum Marine

Fregatte "Nordrhein-Westfalen" löst die "Sachsen-Anhalt" im Mittelmeer ab

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 13. Februar 2026 um 10 Uhr, wird die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" zum mandatierten Auslandseinsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) auslaufen und ihren Heimathafen Wilhelmshaven verlassen.

Die Besatzung unter dem Kommando von Fregattenkapitän Rico Geisler unterstützt vor der libanesischen Küste bei der Seeraumüberwachung und der Ausbildung der libanesischen Marine im Rahmen des Einsatzes UNIFIL.

"UNIFIL ist eine wichtige Friedensmission der Vereinten Nationen. Wir schützen insbesondere im Südlibanon den Frieden durch unsere Arbeit, da wir konkret dazu beitragen, unter anderem den Waffenschmuggel in der Region zu unterbinden", sagt der Kommandant.

"Die Besatzung und ich freuen uns auf diese Aufgabe und hoffen, mit unserer Präsenz und unserem Handeln einen positiven Beitrag im Rahmen der Vereinten Nationen leisten zu können", führt er im Hinblick auf den kommenden Einsatz fort.

Das Schiff und die Besatzung verlegen zunächst ins Mittelmeer nach Zypern, um dort die Fregatte "Sachsen-Anhalt" abzulösen und den Einsatz nahtlos zu übernehmen.

Zusätzlich zur regulären Besatzung nimmt die "Nordrhein-Westfalen" zur Unterstützung Bordeinsatzkräfte des Seebataillons aus Eckernförde mit. Des Weiteren sind Soldatinnen und Soldaten des Offizieranwärterjahrgang 2025 mit an Bord. Diese werden das Schiff und die Besatzung eine Zeit lang begleiten und anschließend ihre Ausbildung an der Marineschule Mürwik fortsetzen.

Hintergrundinformationen

Fregatte Klasse F125:

Mit den Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse verfügt die Marine über insgesamt vier moderne Kriegsschiffe. Der neu konzipierte Fregattentyp ist aus den deutschen Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte entstanden - und auf Gegenwart und Zukunft von Stabilisierungseinsätzen ausgelegt. Zum Aufgabenspektrum der Klasse F125 gehört so vor allem die Seeraumüberwachung in Krisenregionen weltweit.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregatten

UNIFIL:

Die Kernaufgabe der Marinesoldatinnen und -soldaten ist die Seeraumüberwachung. Neben den deutschen Blauhelmsoldatinnen und -soldaten sind auch Schiffe und Boote aus Griechenland, Bangladesch, Indonesien und der Türkei an der UN-Mission im Mittelmeer beteiligt. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit den libanesischen Behörden und die Ausbildung der libanesischen Marine.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanon

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Fregatte "Nordrhein-Westfalen" löst die "Sachsen-Anhalt" im Mittelmeer ab" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Freitag, 13. Februar 2026, Eintreffen bis spätestens 9:15 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,

26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, 12. Februar 2026, 18 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell