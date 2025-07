SwitchBot

SwitchBot bietet bis zu 50 % Rabatt zum Prime Day 2025

SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Heimrobotik-Systeme, freut sich bekannt zu geben, dass es vom 8. bis 17. Juli im Rahmen des Prime Day 2025 Rabatte von bis zu 50 % anbietet. Dieses zeitlich begrenzte Angebot bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Alltag mit praktischen und zuverlässigen Smart-Geräten zu besonders günstigen Preisen aufzuwerten.

Top-Angebote zum Prime Day

1. SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare Smart-Schloss mit 3D-Gesichtserkennung. Das fortschrittliche System nutzt 30.000 Infrarotpunkte für eine millimetergenaue Authentifizierung in weniger als einer Sekunde – mit bankensicherer Verschlüsselung und einer Falsch-Erkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss bietet 18 Entriegelungsmethoden, darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC, und passt auf 99,9 % aller bestehenden Schlösser, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Das FastUnlock™-System ermöglicht sofortigen Zugang, während ein 122,2 % schnellerer Motor bei nur 20 dB arbeitet, was für nahezu geräuschlosen Betrieb sorgt. Ein robustes 3-stufiges Stromversorgungssystem gewährleistet eine Betriebsdauer von 9 Monaten und bietet eine Notstromversorgung. Für alternative Zugangsmöglichkeiten bietet das Lock Ultra Touch Combo einen Fingerabdruck-basierten Zugang mit ähnlichen Premium-Funktionen.

Prime-Day-Preis: Lock Ultra Vision Combo: €239,99 (20% Rabatt) Lock Ultra Touch Combo: €189,99 (24% Rabatt)



2. SwitchBot Luftreiniger-Serie

Die SwitchBot Luftreiniger-Serie wurde speziell entwickelt, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern, besonders in Haushalten mit Haustieren. Ihr entfernet innerhalb von 30 Minuten bis zu 93,45 % des herumschwebenden Tierhaars und 98,18 % der Haustiergerüche, dank eines maßgeschneiderten, haustierspezifischen Filters und Aktivkohle. Mit einer 99,97 % HEPA-Filtereffizienz und einer 99,99 % Keimentfernungsrate bekämpft der Luftreiniger effektiv Allergene und Schadstoffe in der Luft. Zu den intelligenten Funktionen gehören Umgebungsbeleuchtung, ein flüsterleiser Betrieb (mit nur 20 dB) und energieeffiziente Automatisierung, die den Stromverbrauch optimiert. Der Luftreiniger-Tisch dient zusätzlich als Beistelltisch mit kabellosem Laden, wodurch es Stil, Nutzen und saubere Luft in einem einzigen Gerät vereint.

Prime-Day-Preis: Luftreiniger: €119,99 (50% Rabatt) Luftreiniger-Tisch: €169,99 (43% Rabatt)



3. SwitchBot Curtain 3 Rod

Der SwitchBot Curtain 3 bringt mühelose Automatisierung, indem er die smarte Steuerung von Vorhängen mit einem Gewicht von bis zu 15 kg ermöglicht. Er ist kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri, sodass ihr die Vorhänge per Smartphone oder Sprachbefehlen öffnen oder schließen könnt. Die Installation ist schnell und ohne Werkzeuge möglich und unterstützt eine Vielzahl von Vorhangschienen und Stangen. Eingebaute Lichtsensoren ermöglichen automatische Anpassungen je nach Umgebungslicht, was den Komfort erhöht und gleichzeitig zu Energieeinsparungen führt. In Kombination mit dem SwitchBot Solarpanel (separat erhältlich) bietet der Curtain 3 eine kontinuierliche, wartungsfreie Nutzung, wodurch das manuelle Aufladen entfällt und der Betrieb noch komfortabler wird.

4. SwitchBot Batterie-Umluftventilator

Erlebe ultimativen Komfort mit dem SwitchBot Batterie-Umluftventilator. Dieser Ventilator arbeitet extrem leise mit nur 24 dB und ermöglicht App- und Sprachsteuerung (kompatibel mit Alexa). Mit 100 Windgeschwindigkeiten sorgt er das ganze Jahr über für optimale Luftzirkulation. Der bürstenlose DC-Motor liefert einen kraftvollen Luftstrom von bis zu 12 Metern, bleibt dabei jedoch energieeffizient. Dank des wiederaufladbaren Akkus genießt du kabellose Freiheit und kannst den Ventilator überall hin mitnehmen. Die 3D-Oszillation sorgt für eine vollständige Raumabdeckung. Perfekt zum Kühlen, Trocknen und für die Luftzirkulation, macht dieser Ventilator dein Zuhause smarter, leiser und komfortabler.

5. SwitchBot Garagentoröffner

Der SwitchBot Garagentoröffner verwandelt bestehende Garagentore in smarte Geräte. Matter-zertifiziert, verbindet er zwei SwitchBot Bluetooth-Geräte mit Matter, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Er ist mit über 200 Garagentormarken (mehr als 1600 Modelle) kompatibel und erfordert kein Abonnement. Der Garagentoröffner ermöglicht die Steuerung über CarPlay-Sprachbefehle, Sprachassistenten (wie Siri, Alexa und Google), Fernzugriff, Bluetooth oder eine Auto-Close-Funktion. Zu den Funktionen gehören Sicherheitswarnungen, Betriebsprotokolle und ein V0-flammhemmendes Gehäuse. Der integrierte Bluetooth-Repeater unterstützt bis zu 10 SwitchBot-Geräte und ermöglicht die Integration mit dem SwitchBot Remote (mit 10 m/30 m Reichweite), Meter Pro und Kameras.

Verfügbarkeit

Die SwitchBot Prime Day 2025 Angebote laufen vom 8. bis 17. Juli 2025. Alle Details zu den Angeboten findest du im SwitchBot Amazon-Store oder auf der offiziellen Website. Alle SwitchBot Smart-Geräte, einschließlich unseres neuen Hub 3, arbeiten nahtlos zusammen, um ein einheitliches Smart-Home-Ökosystem zu schaffen.

Für weitere Informationen besuche die offizielle SwitchBot-Website oder folge uns auf Twitter, Instagram, und Facebook.

*Bitte beachte, dass die Rabattbedingungen je nach Land/Region variieren können. Der endgültige Preis ist der auf der Seite angegebene Preis.

